Sarı-kırmızılıların yıldız topçusu Icardi, idolünü açıkladı! Bir dönem Süper Lig'in yıldızıydı - Son Dakika
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Sarı-kırmızılıların yıldız topçusu Icardi, idolünü açıkladı! Bir dönem Süper Lig'in yıldızıydı

28.04.2023 23:46

Sarı-Kırmızılıların forveti Mauro Icardi, bir dönem Süper Lig'de de top koşturan Samuel Eto'o'nun idolü olduğunu açıkladı. Icardi ayrıca gençken oyununu geliştirmek için Batistuta'yı da izlediğini aktardı.

Sezon başında PSG'den kiralanan ve kısa sürede taraftarın sevgilisi olan Mauro Icardi, idolüyle ilgili gelen soruya "Batistuta ve Samuel Eto'o" cevabını verdi.

"GENÇKEN ÇOK İZLEDİM"

Arjantinli yıldız, "Gençken, Batistuta'dan bir şeyler öğrenmek için onu çok izledim. Ama Barcelona'ya gittiğimde Samuel Eto'o'dan çok etkilendim. Samuel Eto'o benim idolüm" dedi.

"HARİKA BİR OYUNCU"

Icardi, Samuel Eto'o hakkında "O harika bir oyuncu. Gol atmak için son hamlede ne yapması gerektiğini çok iyi bilen bir forvet" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın golcüsü Icardi, idolünü açıkladı! Bir dönem Süper Lig'de oynamıştı

ANTALYASPOR VE KONYASPOR'DA OYNADI

Şimdilerde Kamerun Futbol Federasyonu olan Eto'o, Barcelona, Inter, Chelsea gibi önemli takımlarda forma giymişti. Barcelona formasıyla efsane olan Kamerunlu forvet, Süper Lig'de Antalyaspor ve Konyaspor'da top koşturdu.

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Galatasaray'ın golcüsü Icardi, idolünü açıkladı: Samuel Eto'o beni çok etkiledi Galatasaray'ın golcüsü Icardi, idolünü açıkladı: Samuel Eto'o beni çok etkiledi

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