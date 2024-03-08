Sarıgöl Belediyespor'a hatıra forma - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Sarıgöl Belediyespor'a hatıra forma

Sarıgöl Belediyespor\'a hatıra forma

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinin tek futbol takımı olan Sarıgöl Belediyespor, namağlup şampiyon olmasının ardından Sarıgöl Kaymakamı Ali Arıkan'a hatıra forma hediye etti.

08.03.2024 12:42  Güncelleme: 12:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinin tek futbol takımı olan ve Manisa 1. Amatör Küme Salihli B Grubunda bu sezon oynadığı 16 maçta 16 galibiyet alarak namağlup şampiyon olan Sarıgöl Belediyespor'un hiçbir maçını kaçırmayan Sarıgöl Kaymakamı Ali Arıkan'a takımın hatıra forması hediye edildi.

Sarıgöl Belediyespor Kulüp Başkanı Mehmet Akkoyun ve Teknik Direktör Ercan Akdeniz, Sarıgöl Kaymakamı Ali Arıkan'ı makamında ziyaret ederken Sarıgöl Belediyespor'un kırmızı -beyaz renkli üzerinde Ali Arıkan yazan 45 numaralı hatıra formasını hediye etti.

Sarıgöl Belediyespor Kulüp Başkanı Mehmet Akkoyun, "İlçede oynadığımız maçlarda devamlı bizleri destek veren Sayın Kaymakamımız Ali Arıkan için takım oyuncuları adına takımımızın formasını hediye ettik." dedi.

Sarıgöl Kaymakamı Ali Arıkan da, "Takımımız bu sezon üstün bir performans göstererek namağlup şampiyon oldu. Manisa Süper Amatör Lig'de kendilerine başarılar diliyorum. Üzerinde adımın yazdığı hatıra formasını hayatım boyunca saklayacağım." diye konuştu. - MANİSA

Kaynak: İHA

Sarıgöl, Manisa, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Sarıgöl Belediyespor'a hatıra forma - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:40 Seçil Erzan davasında ifade veren Arda Turan: Ben biraz safım, saf olmasam verir miyim bu kadar parayı Seçil Erzan davasında ifade veren Arda Turan: Ben biraz safım, saf olmasam verir miyim bu kadar parayı?
13:04 Seçil Erzan 4. kez hakim karşısında İşte Muslera ve Emre Belözoğlu’nun ilk sözleri Seçil Erzan 4. kez hakim karşısında! İşte Muslera ve Emre Belözoğlu'nun ilk sözleri
12:57 Bakan Şimşek: 420 binden fazla kapıyı çaldık, niyetimiz kira sözleşmelerini e-Devlet üzerinden yapmak Bakan Şimşek: 420 binden fazla kapıyı çaldık, niyetimiz kira sözleşmelerini e-Devlet üzerinden yapmak
11:28 İzmir’de taksiciyi öldüren sanık Delil Aysal’a ağırlaştırılmış müebbet hapis İzmir'de taksiciyi öldüren sanık Delil Aysal'a ağırlaştırılmış müebbet hapis
11:11 İstanbul’da düzenlenen operasyonda 4 tondan fazla uyuşturucu madde ele geçirildi İstanbul'da düzenlenen operasyonda 4 tondan fazla uyuşturucu madde ele geçirildi
12:00 Eda Erdem Dündar’ın heykeli açıldı, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı’nın gafı olay oldu Eda Erdem Dündar'ın heykeli açıldı, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı'nın gafı olay oldu
11:56 Irak ve Suriye’de 13 teröristi etkisiz Irak ve Suriye'de 13 teröristi etkisiz
11:42 Taksisine aldığı kişi tarafından öldürülen Oğuz Erge’nin cinayeti Arka Sokaklar’a konu oldu Taksisine aldığı kişi tarafından öldürülen Oğuz Erge'nin cinayeti Arka Sokaklar'a konu oldu
11:27 İşçiler, çalıştıkları inşaatta cansız beden buldu İşçiler, çalıştıkları inşaatta cansız beden buldu
11:15 Nazan Kesal’a “Umarım kapı kapı gezmesin“ diyen Ceyda Düvenci linç ediliyor Nazan Kesal'a "Umarım kapı kapı gezmesin" diyen Ceyda Düvenci linç ediliyor
11:15 Altın fiyatları ne kadar Altın fiyatları ne kadar?
10:47 Seçil Erzan 4’üncü kez hakim karşısına çıkıyor Adliyeye ilk gelen isim Muslera oldu Seçil Erzan 4'üncü kez hakim karşısına çıkıyor! Adliyeye ilk gelen isim Muslera oldu
10:38 Görüntüler Türkiye’de çekildi Tavandan su akarken ameliyat yaptılar Görüntüler Türkiye'de çekildi! Tavandan su akarken ameliyat yaptılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2024 14:03:08. #1.12#
SON DAKİKA: Sarıgöl Belediyespor'a hatıra forma - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement