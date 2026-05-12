Sarıgöl\'de Liseler Arası Voleybol Turnuvası Heyecanı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Liseler Arası Kız Voleybol Turnuvası büyük heyecana sahne oldu. Final müsabakalarının ardından kupalar sahiplerini bulurken, genç sporcuların ortaya koyduğu mücadele tribünlerden alkış aldı.

Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen turnuvada ilçedeki liseler şampiyonluk için kıyasıya mücadele etti. Turnuva sonunda Sarıgöl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi şampiyon olurken, Milli Egemenlik Çok Programlı Anadolu Lisesi ikinci, Hayriye Ertürk Anadolu Lisesi ise üçüncü sırada yer aldı.

Dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları; Sarıgöl Kaymakamı Halil Dalak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cezmi Yıldırak ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Gökhan Yıldırım tarafından takdim edildi.

Turnuva boyunca centilmence mücadele eden öğrenciler, sergiledikleri performansla izleyenlerden tam not aldı. Organizasyonda sporun birleştirici ve dostluk ruhuna dikkat çekilirken, emeği geçen idareci, öğretmen ve öğrencilere teşekkür edildi. - MANİSA