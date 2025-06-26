Sarıgöl\'de Voleybol Turnuvasının Şampiyonu Zanbak Tarım Oldu

Sarıgöl'de kamu kurumlarının katılımıyla gerçekleşen voleybol turnuvasının kazananı finalde Emniyet'i 3-0 yenen Zanbak Tarım takımı oldu.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen "Kaymakamlık Voleybol Turnuvası" sona erdi. Turnuva boyunca çekişmeli karşılaşmalara sahne olan organizasyon, final maçıyla tamamlandı.

Sarıgöl Gençlik ve Spor Kompleksi Kapalı Spor Salonu'nda oynanan final maçında Zanbak Tarım ile İlçe Emniyet Müdürlüğü karşı karşıya geldi. Zanbak Tarım takımı, etkili oyunuyla rakibini 3-0 mağlup ederek turnuvanın şampiyonu oldu.

Turnuvada Zanbak Tarım birinci olurken, İlçe Emniyet Müdürlüğü ikinci, Genç Yıldızlar takımı ise üçüncü oldu.

Turnuva sonunda dereceye giren takımlara kupaları protokol üyeleri tarafından verildi. Şampiyon olan Zanbak Tarım'ın kupasını Sarıgöl Kaymakamı Halil Dalak takdim ederken, ikinci olan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne kupasını Sarıgöl Belediye Başkanı Tahsin Akdeniz, üçüncü olan Genç Yıldızlar takımına ise kupasını Sarıgöl Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Şimşek verdi.

Turnuvayı değerlendiren İlçe Milli Eğitim Müdürü Cezmi Yıldırak, "Turnuva boyunca tüm takımlar centilmence mücadele etti. Katılımcılar hem spor yaparak boş zamanlarını verimli geçirdi hem de yeni dostluklar kurdu. Katılan tüm takımlarımızı tebrik ediyor, dereceye girenleri ayrıca kutluyorum" dedi. - MANİSA