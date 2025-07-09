Sarıgöl\'de Yeni Spor Kulübü Kuruldu

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde spor alanında önemli bir adım atıldı. Uzun yıllardır spor camiasının içinde yer alan Şeref Aslan ve Kamil İbik tarafından 17 Haziran 2025 tarihinde Sarıgöl Akademi Spor Kulübü kuruldu. Sarıgöl'deki çocuklara spor imkanı sunmak ve yeni sporcular yetiştirmek amacıyla yola çıkan kulüp, ilçede faaliyet gösteren ikinci spor kulübü olma özelliğini taşıyor.

Kuruluş amaçlarının Sarıgöl'de yaşayan çocukların spora yönlendirilmesi ve yeteneklerinin desteklenmesi olduğunu vurgulayan kulüp yetkilileri, daha önce yetiştirdikleri sporcuların üzerine yenilerini eklemeyi hedeflediklerini belirtti. Sarıgöl'ün genç yetenekleri arasında yer alan Yakup, Melih, Ada, Yunus Emre, Mustafa, Hüseyin, Levent Enes ve Tuana gibi isimlerin ardından, yeni yıldızlar yetiştirmek istediklerini ifade ettiler.

Akademi Spor Kulübü'nün bünyesinde futbol branşında U11, U12, U13, U14 ve U15 kategorilerinde toplam 150 sporcu; yüzme branşında 80 sporcu ve voleybol branşında 35 sporcu yer alıyor. Kulüp yetkilileri, bu sayıyı daha da artırarak Sarıgöl'de spor yapmayan çocuk kalmaması için yoğun çaba harcayacaklarını açıkladı.

Şeref Aslan ve Kamil İbik, kulübün kuruluş sürecine verdikleri manevi destekten ötürü Sarıgöl Kaymakamı Halil Dalak ve Sarıgöl Belediye Başkanı Tahsin Akdeniz'e teşekkür etti. Ayrıca maddi destekleriyle kulübün kurulmasına katkı sağlayan İbrahim Ertürk ve Arda Başaran'a da teşekkürlerini iletti.

2025/2026 futbol sezonunda resmi liglere katılım sağlayacak olan Sarıgöl Akademi Spor Kulübü, diğer branşlarda da en kısa sürede lig ve organizasyonlarda yer almayı hedefliyor. - MANİSA