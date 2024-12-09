Levent Enes Kuruca, Avrupa 3\'üncüsü

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Sarıgöllü genç Levent Enes Kuruca, Antalya'da düzenlenen İFMA Uluslararası ve Akdeniz ülkeleri Muay Thai Şampiyonasında Avrupa 3'üncüsü olarak Sarıgöl'e döndü.

Antalya'da 26 ülkeden çok sayıda sporcunun katıldığı müsabakada Avrupa 3'üncü olan genç sporcu Levent Enes Kuruca sevincini şöyle anlattı: "Başta beni müsabakaları hazırlayan değerli hocam Savunma Sanatları Akademi Antrenörüm Adem Demirci ile her zaman desteklerini çekmeyen aileme teşekkür ederim. Ülkeme ve ilçeme üçüncülük kazandırdığım için çok mutluyum. Daha çok çalışarak birinci olmak istiyorum." dedi.

15 yaşındaki genç sporcu Levent Enes Kuruca, okumakta olduğu Alaşehir Şehit Evren Kara Mesleki Teknik Anadolu Lisesi ikinci sınıf arkadaşları tarafından tebrik edildi. - MANİSA