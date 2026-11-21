Kayserispor Teknik Direktörü Atila Gerin, Sarıyer maçının ardından, "Oyun olarak fabrika ayarlarımıza geri döndük" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Kayserispor, sahasında Sarıyer'i 3-1 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Kayserispor Teknik Direktörü Atila Gerin, "Sahamızda, taraftarımızın önünde galip geldiğimiz için çok memnunum. Oyun genelinde ilk yarının ilk 10 dakikası ve ikinci yarınında sonları hariç çok memnunum. Çok daha farklı da olabilirdi. Girdiğimiz ve kaçırdığımız pozisyonlar var. İlk yarı tabii ki sonuç alınca ikinci yarı değişikliklerini hem oynamayan arkadaşlarımızı ısındırmak hem de sahadaki arkadaşlarımızı korumak adına oyunun ritminin bozulup, bozulmayacağını düşünmeden her türlü şeyi yapmaya çalışıyoruz. Çünkü biz bir takımız, bütün oyunculara ihtiyacımız var. Bütün oyuncular buraya katkı sağlıyor. O nedenle maçları bu şekilde de değerlendiriyoruz. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Ayaklarına yüreklerine sağlık. Oyun olarak fabrika ayarlarımıza döndük. Önümüzde çok zorlu bir maç var. O maça inşallah sağlıklı bir şekilde hazırlanacağız" ifadelerini kullandı.