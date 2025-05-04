Sarıyer Şampiyonluk Kutlaması - Son Dakika
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Sarıyer Şampiyonluk Kutlaması

Sarıyer, 2. Lig Beyaz Grub'u birinci bitirerek Trendyol 1. Lig'e yükseldi. Taraftarlar kutladı.

04.05.2025 17:31
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Nesine 2. Lig Beyaz Grub'u birinci bitirerek Trendyol 1. Lig'e yükselen Sarıyer'in taraftarları, şampiyonluğu kutluyor.

Kutlama etkinlikleri için Sarıyer Meydanı'nda toplanan lacivert-beyazlı taraftarlar, tezahürat ve bayraklarla takıma destek verdi. Sonrasında teknelere geçen taraftarlar, İstanbul Boğazı'nda tur atarak şampiyonluk sevincini yaşadı.

Kutlamalara Sarıyer Kulübü Başkanı Salih Bayraktar, yönetim kurulu üyeleri ile takımın teknik heyet ve oyuncuları katıldı.

Sarıyerli taraftarların İstanbul Boğazı'nda tekneleriyle yaptığı kutlama renkli görüntülere sahne oldu.

Kaynak: AA

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