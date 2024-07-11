Şarkıcı Adele, penaltı atışı öncesi heyecanlı kalabalığa "Susun!" diye bağırdı

Spor

Futbol tutkunu Adele, Çarşamba gecesiAvrupa Şampiyonası yarı finalinde Harry Kane'in penaltıyı atmasından hemen önce İngiltere'nin coşkulu kalabalığına "Susun!" diye bağırdı. 36 yaşındaki şarkıcı, takımının Hollanda'ya karşı 2-1 kazandığı destansı galibiyeti izlemek için Almanya'nın Dortmund kentine uçtu ve maçın ruhunu tam olarak yaşadı.

'SUSUN' DİYE BAĞIRDI

Twitter'da paylaşılan komik bir videoda, Kane'in tartışmalı penaltı sonrası kaleye şut çekmesinden hemen önce yaşanan gergin anlar görülüyor. Arkasındaki heyecanlı hayranlar bağırırken, Adele hemen dönüp onlara sessiz olmalarını söyledi.

Şu anda Tottenham'dan uzakta, Los Angeles'ta göz alıcı bir hayat tarzına sahip olan ve sık sık ünlü arkadaşlarıyla bir araya gelen şarkıcının, o anlarda Londra aksanı açıkça belli oluyordu. Hayranlar bu komik ana hemen tepki göstererek "Shut Up!" dediler. "Biz burada Adele'i çok seviyoruz", "Onu seviyorum, o kadar acımasızca dürüst ki!", "Burada çok gerçekti", "Bu İKONİK", "Kraliçenin oyunun tadını çıkarmasına izin verin!"

Maç öncesi gergin görünen Adele, takımına destek verdi. Şarkıcı, başlama vuruşu öncesinde ellerini gergin bir şekilde birleştirdi ve heyecanla bekledi.