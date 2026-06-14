Sivas'ın Şarkışla ilçesinde A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Avustralya ile karşılaştığı maç dev ekrandan izlendi.
Vatandaşlar, maç için dev ekran kurulan belediye binasında bir araya geldi.
Karşılaşmayı izleyen vatandaşlara çay ve poğaça ikramında bulunuldu.
Şarkışla Belediye Başkanı Kasım Gültekin, A Milli Futbol Takımı'na destek veren herkese teşekkür etti.???????
Son Dakika › Spor › Şarkışla'da Maç Keyfi - Son Dakika
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