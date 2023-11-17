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Ahmet Nur Çebi'den kulübün paraya ihtiyacı olduğu iddialarına zehir zemberek yanıt - Son Dakika

Ahmet Nur Çebi'den kulübün paraya ihtiyacı olduğu iddialarına zehir zemberek yanıt

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, kulübün acilen 25 milyon euroya ihtiyacı olduğu yönünde çıkan haberleri sert bir dille yalanladı. Çebi, art niyetle yapılan bu tarz haberlerin bilgi kirliliği yarattığını ve camiaya zarar verebileceğini ifade ederek taraftarların itibar etmemeleri gerektiğini belirtti.

Ahmet Nur Çebi\'den kulübün paraya ihtiyacı olduğu iddialarına zehir zemberek yanıt
17.11.2023 16:04

Süper Lig devi Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, kulübün acilen 25 milyon euro'ya ihtiyacı olduğu yönünde çıkan haberleri yalanladı.

"CAMİAMIZ İTİBAR ETMESİN"

Başkan Ahmet Nur Çebi'nin açıklamasında, "Art niyetle yapılan bu tarz haberlerin kamuoyunda bilgi kirliliği yarattığını ve camiamıza zarar verebileceğini düşünmekte olup, camiamızdan ve kamuoyundan bu tarz maksatlı haberlere itibar etmemelerini rica ederim" dedi.

Satır satır açıklama yapan Ahmet Nur Çebi, 25 milyon euro iddialarını yalanladı

İşte Ahmet Nur Çebi'nin o açıklaması;

"Yazılı basın ve sosyal medyada Beşiktaş'ta göreve gelecek yeni yönetimin acilen 25 milyon Avro'ya ihtiyacı olduğu yönündeki haberlere istinaden aşağıdaki açıklamayı yapma ihtiyacı doğmuştur.

Beşiktaşımızın yaklaşan Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı ile Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı öncesi camiamızı karıştırma amaçlı ve tamamen bilgi kirliliği yaratmaya yönelik haberleri üzüntü ve şaşkınlıkla takip etmekteyim.

Öncelikle yaratılmaya çalışılan hava, güncel mali portrenin Beşiktaş başkanlık görevine ilk geldiğim 21 Ekim 2019 tarihindeki mali portre ile benzer olduğu yönündedir. Gerçek tablo ise bambaşkadır. Göreve geldiğim günden farklı olarak, bugün itibarıyla ne bir futbolcumuza, ne bir teknik kadro çalışanımıza, ne bir personelimize ne de transfer dolayısıyla herhangi bir kulübe vadesi gelip de ödenmemiş bir borcumuz bulunmamaktadır. Hatta, taleplerine istinaden avans ödemesi dahi yaptığımız futbolcu ve personelimiz söz konusudur. Göreve geldiğim gün, UEFA borçsuzluk yazısı alabilmek veya aylardır maaş alamayan personelimizin sorunlarını gidermek zorunluluğu çığ gibi karşımızda dururken, bugün geldiğimiz noktada, yeni yönetime ne kadar kasa bakiyesi devredebileceğimizin hesabını yapmaktayız.

Algı çabalarının geldiği nokta ibretliktir. Diğer bir örnek ise pandeminin ortasında kaçarcasına giden bir futbolcumuza 8 milyon avro ödeme yapmak zorunda kaldığımız iddiasıdır. Bu hayali 8 milyon avro, futbolcunun talebinin bile fersah fersah ötesindedir! Nitekim, konuya ilişkin yargılama süreci de halen devam etmekte olup, yargılama sürecinin de takip edilmesini camiamızdan rica ediyorum.

Özet olarak, art niyetle yapılan bu tarz haberlerin kamuoyunda bilgi kirliliği yarattığını ve camiamıza zarar verebileceğini düşünmekte olup, camiamızdan ve kamuoyundan bu tarz maksatlı haberlere itibar etmemelerini rica ederim."

Satır satır açıklama yapan Ahmet Nur Çebi, 25 milyon euro iddialarını yalanladı
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ahmet Nur Çebi'den kulübün paraya ihtiyacı olduğu iddialarına zehir zemberek yanıt - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ahmet Nur Çebi'den kulübün paraya ihtiyacı olduğu iddialarına zehir zemberek yanıt - Son Dakika
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