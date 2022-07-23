Satrançta milli gurur

Yunanistan'ın Selanik şehrinde düzenlenen 2022 Avrupa Genç Takımlar Satranç Şampiyonasına katılan Türkiye milli takımı gurur kaynağı oldu. Erkekler 12 yaş genelde Avrupa şampiyonluğu'nu paylaşıp averajla ikinci olurken, 18 yaş kızlar takımı da ikincilik kürsüsüne çıkarak gümüş madalya ve kupayı Türkiye'ye kazandırdı.

Yunanistan'ın Selanik şehrindeki 2022 Avrupa Genç Takımlar Satranç Şampiyonası, 12-18 Temmuz 2022 tarihleri arasında düzenlendi. Dört kategoride takım turnuvası olarak düzenlenen turnuvada toplamda 53 ülke takımı mücadele etti. Erkekler averajla ikinci olurken kızlar takımı da ikincilik kürsüsüne çıkarak gümüş madalya ve kupayı Türkiye'ye kazandırdı.

Kızlarda 2, erkeklerde ise 1'i yedek 5 oyuncuyla birlikte şampiyonaya katıldıklarını anlatan milli takım antrenörü Volkan Sevgi, elde ettikleri başarı nedeniyle mutlu ve gururlu olduğunu ifade ederek, "Bu turnuvaya zor bir sıralamayla gittik. Önümüzde İngiltere ve Almanya gibi güçlü ülkeler vardı. Ama takımlarımız çok iyi yarıştı. Birinci de olabilirdik. Son anda kaçan averajdan dolayı maalesef ikinci olduk. Ama bu bizim için büyük bir başarı. Tüm sporcularla gurur duyuyorum" dedi."BİRBİRİMİZE GÜVENDİK, İKİNCİ BİTİRDİK"Kızlarda Romanya 'nın ardından ikinci olan takımın sporcusu, 10'uncu sınıf öğrencisi Gülcan Sena Kayış (15) satranca 4.5 yaşında başlağını, 7 yaşından beri de milli takımda oynadığını söyledi. 6 kez Türkiye ikincisi, 7 yaşındayken de Avrupa ikincisi olan Kayış, 8 yıl aradan sonra bu defa takımıyla beraber Avrupa ikincisi olmanın gurur verici olduğunu dile getirerek, "13 takım arasından 8'inci başlamıştık. Yani sonlarda sayılabilecek bir düzeydeydik. İlk turlarda takımıma pek yardımcı olamadım. Biraz moral bozukluğu yaşadım. Daha sonra hocalarımızın yardımıyla birbirimize olan güvenimizi kaybetmedik. Sürpriz sayılabilecek bir seviyede ikinci olarak bitirdik. Gurur vericiydi. Ülkemize döndüğümüzde de tebrik edilmek onur verici" dedi.Satrançta belli bir noktaya gelmeyi hedeflediğini anlatan Kayış, satrancın sayısal zekayı fazlasıyla yükselttiğini belirtip. "Ortaokuldayken matematikte diğer arkadaşlarıma göre daha az zorluk çekiyordum. Satranç sayesinde aynı zamanda sosyal çevrem genişledi" diye konuştu.SATRANÇTA KARİYER YOLCULUĞUNA DEVAMAta Kolat (12) da satrancı 5 yaşından beri oynadığını söyleyerek kendini geliştirip 9 yaşındayken Milli Takım 'a girmeyi başardığını anlattı. Kolat, "Başka turnuvalarda derecelerim var. Yunanistan'da heyecanlıydım. Daha zor olacağını düşünmüştüm. İkinci olduk. Tüm yakınlarım sevindi ve beni tebrik etti. Satranç kariyerimi geliştirmek istiyorum" dedi.Çiğli Ali Kaya Ortaokulu 7'nci sınıf öğrencisi Mertcan Sevi (12) erkeklerde Polonya takımıyla birlikte şampiyonluğu paylaştıklarını söyleyerek başarıları nedeniyle sevinçli olduklarını kaydetti.ALT YAPIYA DESTEK

Sporcuların eğitim aldığı okulun kurucusu ve milli sporcu Fethi Apaydın da milli takım olarak alınan başarıdan çok memnun olduklarını ifade ederek, "Ülkemiz böyle bir başarı kazandığı için mutluyuz. Türkiye Satranç Federasyonu'nun düzenlediği takım turnuvası ve sonucunda şampiyon olan takımların ülkemizi Milli Takım olarak yurt dışında temsil etmesini önemli bir yatırım olarak görüyoruz. Bu altyapıya önemli bir destektir. Sporcularımızın mümkün oldukça yurt dışı turnuvalarda ülkemizi temsil ettiği bu formatların artmasını arzu ediyoruz" diye konuştu.