Saul Niguez'in Transfiri İptal Edildi

Trabzonspor, Saul Niguez'in transferinin oyuncunun ailevi sebepleri nedeniyle iptal edildiğini açıkladı.

Bordo-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Kulübümüz, bir süredir transfer görüşmelerini yürüttüğü Saul Niguez'in transferi konusunda kulübü ve oyuncuyla yazılı anlaşma sağlamış, mali detaylarda da her iki tarafın memnuniyeti esas alınarak mutabakata varmıştı. Oyuncunun bugün itibarıyla Trabzon'a gelerek sağlık kontrolleri ve resmi imzaların atılması için tüm seyahat planlamaları da tarafımızca yerine getirilmişti. Ancak oyuncu; gelinen son aşamada ailevi sebeplerini gerekçe göstererek, kararından vazgeçtiğini tarafımıza bildirmiştir. Bu gelişmeler doğrultusunda, Saul Niguez'in transfer süreci durdurulmuştur" ifadelerine yer verildi. - TRABZON