Savaşın çıktığını gören Ronaldo Riyad'dan kaçtı! Kulüpten açıklama var

04.03.2026 09:48
04.03.2026 09:48
İran-ABD geriliminin ardından Cristiano Ronaldo'nun Suudi Arabistan'dan ayrıldığı iddiaları gündeme gelirken, Al Nassr kulübü Portekizli yıldızın sakatlandığını açıkladı.

Ortadoğu'da artan gerilim sonrası Cristiano Ronaldo'nun Suudi Arabistan'dan ayrıldığı yönündeki iddialar gündem oldu. İran'ın Riyad'daki ABD Büyükelçiliği'ne saldırı düzenlediği haberlerinin ardından Portekizli yıldızın ülkeyi terk ettiği öne sürülürken, Al Nassr cephesinden farklı bir açıklama geldi.

GERİLİM SONRASI "ÜLKEDEN AYRILDI" İDDİASI

İngiliz basınında yer alan haberlerde, İran'ın Riyad'daki ABD Büyükelçiliği'ni hedef aldığı saldırının ardından Suudi Arabistan'da güvenlik endişesinin arttığı ve Al Nassr forması giyen Cristiano Ronaldo'nun ailesiyle birlikte ülkeyi terk ettiği iddia edildi. Haberlere göre Portekizli yıldızın 70 milyon Euro değerindeki özel jetiyle Riyad'dan havalanarak Madrid'e gittiği öne sürüldü.

AFC MAÇLARI ERTELEDİ

ABD ve İsrail'in İran'a karşı başlattığı operasyonların Körfez ülkelerine yayılması üzerine Asya Futbol Konfederasyonu (AFC), bölgede oynanması planlanan sekiz karşılaşmayı güvenlik gerekçesiyle erteleme kararı aldı. Karar, bölgedeki spor organizasyonlarının da gelişmelerden etkilendiğini ortaya koydu.

AL NASSR: RONALDO SAKATLANDI

Öte yandan Al Nassr kulübü, Ronaldo hakkında çıkan iddiaların ardından yıldız futbolcunun sakatlık yaşadığını açıkladı. Kulübün açıklaması, "ülkeden ayrıldı" iddialarının ardından dikkat çekti.

İDDİALAR TARTIŞMA YATTI

Ronaldo'nun gerçekten güvenlik gerekçesiyle mi ayrıldığı yoksa sakatlık nedeniyle mi takımdan uzak kaldığı konusu netlik kazanmazken, sosyal medyada ortaya atılan iddialar kısa sürede geniş yankı uyandırdı.

