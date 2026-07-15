Scaloni: İngiltere'yi İyi Analiz Ettik - Son Dakika
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Scaloni: İngiltere'yi İyi Analiz Ettik

15.07.2026 08:21
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Arjantin Teknik Direktörü Scaloni, yarı finalde İngiltere'ye karşı hazır olduklarını belirtti.

2026 FIFA Dünya Kupası yarı finalinde İngiltere ile karşılaşacak Arjantin'in Teknik Direktörü Lionel Scaloni, rakiplerini iyi analiz ettiklerini ve finale çıkmak istediklerini söyledi.

Atlanta Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtlayan Arjantinli teknik adam, yarı final maçına hazır olduklarını belirtti.

İngiltere'nin oynadığı maçları izleyip analiz ettiklerine dikkati çeken Scaloni, "Tabii ki her maç farklıdır. İyi olmadığımız yönleri geliştirmeye çalışıyoruz, oyuncularımızla da bunları konuştuk. Dünya Kupası yarı finalindeyiz, çok istekli ve hazırız. Zorlu bir süreçten geçtik ama bunu hiç düşünmüyoruz, bugün için çok umutluyuz." ifadelerini kullandı.

Lionel Scaloni, "İngiltere'de Bellingham ile Harry Kane gibi iki kaliteli oyuncu var. Onları nasıl durdurmayı planlıyorsunuz?" sorusunu, "Oyuncularıma henüz ilk 11'i söylemedim, rakip takıma ve sistemine göre değişiklikler yapabiliriz. Bellingham ve Harry Kane çok büyük oyuncular, her takım böyle oyunculara sahip olmak ister. Onları kendi oyuncularımızla etkisiz hale getirmeye ve iyi bir maç oynamalarını engellemeye çalışacağız. Oyunla ilgili düşüncemiz belli, bunu sahaya yansıtmak istiyoruz." şeklinde yanıtladı.

Lionel Messi ile İngiltere maçı hakkında özel bir konuşma yapmadığını dile getiren Scaloni, "Tüm oyuncularım Dünya Kupası yarı finalinde oynamanın ne demek olduğunu biliyorK. Finale çıkmak için tüm gücümüzle mücadele edeceğiz. Elenen takımlara bakınca ne kadar önemli bir iş başardığımızı görüyoruz ama bu bize yetmiyor. Oyuncularım her zaman son topa kadar mücadele etti ve bu bugün de böyle olacak. Bu aşamaya gelmek hiçbir takım için kolay değil, İngiltere de zorluklar yaşadı, İspanya, Belçika ve Portekiz karşısında son anlarda kazandı. Biz de her geçen gün daha iyi oluyoruz. Bu tür maçları oynama deneyimimiz var." değerlendirmesinde bulundu.

Arjantin ve İngiltere arasında geçmişte yaşanan Falkland Adaları savaşının hatırlatılması üzerine ise "Bu bir futbol maçı, olayları birbirine karıştırmamak gerek. Tarihimizin çok üzücü bir dönemiydi ve bizim yapabileceğimiz pek bir şey yok. Dünyada savaş olmasını eleştiriyoruz, bunun bir futbol maçından fazla olduğunu tabii ki söylemeyeceğim. Sevdiklerini kaybeden Arjantinlileri her zaman düşünüyoruz ama lütfen olayları birbirine karıştırmayalım." değerlendirmesinde bulundu.

Arjantinli teknik adam, finale çıkmaları halinde rakibi olacakları İspanya'nın, Fransa ile oynadığı maçı da izlediğini ve İspanya'nın haklı bir galibiyet elde ettiğini de sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Scaloni: İngiltere'yi İyi Analiz Ettik - Son Dakika

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