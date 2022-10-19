Schalke 04, teknik direktör Frank Kramer'in görevine son verdi - Son Dakika
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Schalke 04, teknik direktör Frank Kramer'in görevine son verdi

19.10.2022 12:56
Schalke 04, teknik direktör Frank Kramer'in görevine son verdi

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Schalke 04, teknik direktör Frank Kramer'in görevine son verildiğini duyurdu.

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Schalke 04, teknik direktör Frank Kramer'in görevine son verildiğini duyurdu.

Alman kulübünden yapılan açıklamada, Kramer'in görevinden alındığı ve bugün gerçekleştirilecek antrenmanın yardımcı antrenörler tarafından yönetileceği belirtildi.

Schalke 04 Yönetim Kurulu Üyesi Peter Knaebel, özellikle Bayer Leverkusen ve Hoffenheim'e karşı ortaya konulan oyunun Schalke 04'e layık olmadığını ifade etti.

Bundesliga'da geride kalan 10 haftada 1 galibiyet, 3 beraberlik, 6 mağlubiyet yaşayan ve 6 puanla 17. sırada bulunan Schalke 04, Almanya Kupası 2. turunda dün deplasmanda Hoffenheim'e 5-1 yenilerek organizasyondan elenmişti.

Kaynak: AA
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Son Dakika Spor Schalke 04, teknik direktör Frank Kramer'in görevine son verdi - Son Dakika

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