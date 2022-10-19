Alman kulübünden yapılan açıklamada, Kramer'in görevinden alındığı ve bugün gerçekleştirilecek antrenmanın yardımcı antrenörler tarafından yönetileceği belirtildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Schalke 04, teknik direktör Frank Kramer'in görevine son verdi - Son Dakika

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