Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışı Hard Enduro Dünya Şampiyonası'na dahil edildi - Son Dakika
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Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışı Hard Enduro Dünya Şampiyonası'na dahil edildi

Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışı Hard Enduro Dünya Şampiyonası\'na dahil edildi

Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışı, Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) tarafından Hard Enduro Dünya Şampiyonası'na dahil edildi. Yarış, dünya şampiyonasının 6. ayağı olarak gerçekleştirilecek.

15.08.2024 12:40
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Antalya'nın Kemer ilçesinde 15 yıldır aralıksız düzenlenen Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışı, Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) tarafından Hard Enduro Dünya Şampiyonası'na dahil edildi. Yarış, 7 etaptan oluşan dünya şampiyonasının 6. ayağı olarak gerçekleştirilecek.

Kemer'de 2010 yılında 71 sporcunun katılımıyla ilk kez düzenlenen ve Kemer Enduro Motosiklet Kulübü tarafından organize edilmeye başlanan Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışının 15.'si, 10-12 Ekim tarihlerinde koşulacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Antalya Valiliği, Türkiye Motosiklet Federasyonu, Kemer Kaymakamlığı, Olympos Teleferik'in katkılarıyla Kemer'in eşsiz doğasında gerçekleşecek yarış, dünyanın en eğlenceli ve zorlu etabı olarak bilinen, deniz seviyesinden başlayıp, 2 bin 365 metrelik Tahtalı Dağı'nın zirvesinde son bulacak.

Plaj, orman ve dağ olmak üzere 3 ayrı etapta tamamlanacak Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışı, Kemer Enduro Motosiklet Kulübü tarafından düzenlenecek. Dünyanın dört bir yanından tüm yarış sınıflarından sporcuları bir araya getirecek organizasyon en zorlu Enduro profesyonelleriyle birlikte yarışma imkanı sunacak.

Dünya Şampiyonası'nın 6. ayağı Antalya'da

Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışı, 14 yıldır özel yarış statüsünde düzenlendi. Uluslararası Motosiklet Federasyonu'nun (FIM) aldığı kararla bu sene Hard Enduro Dünya Şampiyonası'na dahil edilen organizasyon; İngiltere, Avusturya, Sırbistan, Romanya ve ABD etaplarının ardından 6. yarış olarak koşulacak. Hard Enduro Dünya Şampiyonası'nın son ayağı ise İspanya'da koşulacak. 10 Ekim Perşembe günü plaj yarışı ile başlayacak yarışlarda 11 Ekim Cuma günü orman yarışı, 12 Ekim Cumartesi günü dağ yarışı düzenlenecek. Yarış, 12 Ekim Cumartesi günkü madalya töreni ve yarış sonu partisi ile tamamlanacak.

Kemer Enduro Motosiklet Kulübü Başkanı Semih Özdemir, dünya şampiyonası öncesinde yaptığı açıklamada, Sea To Sky etkinliğinin yıllar içinde dünyanın en ekstrem spor etkinliklerinden biri haline geldiğini vurguladı. 2010 yılında büyük bir hayalle başlatılan "Deniz'den Gökyüzüne" yarışının, 15. yılında Hard Enduro Dünya Şampiyonası takvimine dahil edilmesiyle uluslararası bir başarı kazandığını belirten Özdemir, 10-12 Ekim tarihlerinde Antalya Kemer'de dünyanın en iyi yarışçılarını ve dünya spor medyasını ağırlayacaklarını ve bunun Türkiye için büyük bir tanıtım fırsatı olduğunu ifade etti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışı Hard Enduro Dünya Şampiyonası'na dahil edildi - Son Dakika

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