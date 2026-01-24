Sebastian Szymanski yeni takımıyla ilk maçında üzüldü - Son Dakika
Sebastian Szymanski yeni takımıyla ilk maçında üzüldü

Sebastian Szymanski yeni takımıyla ilk maçında üzüldü
24.01.2026 21:44
Fransa Ligue 1'de Rennes, sahasında ağırladığı Lorient'e 2-0'lık skorla kaybetti. Fenerbahçe'den Rennes'e transfer olan Sebastian Szymanski, 77. dakikada oyuna dahil oldu.

Fransa Ligue 1 19. hafta maçında Rennes ile Lorient karşı karşıya geldi. Roazhon Park'ta oynanan mücadeleyi Lorient 2-0'lık skorla kazandı.

HER İKİ YARIDA DA BİRER GOL

Konuk ekip Lorient'e galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Jean-Victor Makengo ve 77. dakikada Pablo Pagis kaydetti.

SZYMANSKI YENİ TAKIMIYLA İLK MAÇINA ÇIKTI

Fenerbahçe'den Rennes'e transfer olan Polonyalı orta saha oyuncusu Sebastian Szymanski, 77. dakikada oyuna dahil oldu.

RENNES 3 MAÇ SONRA KAYBETTİ

Ligde 3 maç sonra mağlup olan Rennes, 31 puanda kaldı. Lorient ise 25 puana yükseldi. Ligin bir sonraki maç haftasında Rennes, zorlu Monaco deplasmanına gidecek. Lorient, kendi sahasında Nantes'i ağırlayacak.

