Seçil Erzan, futbolculara yaptığı ödemeleri tek tek anlattı! Arda Turan\'la ilgili flaş iddia

02.03.2026 21:00
''Nitelikli dolandırıcılık'', ''özel belgede sahtecilik'' ve ''güveni kötüye kullanma'' suçlarından tutuklu yargılanan Seçil Erzan, gazeteci Fatih Altaylı'ya mektup yazdı. Seçil Erzan, Arda Turan başta olmak üzere birçok futbolcu hakkında çarpıcı iddialarda bulunurken, Arda Turan'ın anaparasından fazlasını aldığını ancak iki kat kazanç beklediğini öne sürdü.

İsmi dolandırıcılık davasında geçen ve "nitelikli dolandırıcılık", "özel belgede sahtecilik" ve "güveni kötüye kullanma" suçlarından tutuklu yargılanan Seçil Erzan, gazeteci Fatih Altaylı'ya mektup yazarak dosyada adı geçen futbolcularla olan ilişkisini ve ödeme konusunu anlattı.

'ARDA TURAN'IN ALACAĞI YOK'

Mektubunda Arda Turan ile ilişkisinden bahseden Seçil Erzan, Arda Turan'ın anaparasından fazlasını aldığını ancak iki kat kazanç beklediğini öne sürdü. Turan'ın 6,5 milyon dolar karşılığında 7,5 milyon dolar aldığını, buna rağmen daha yüksek tutar talep ettiğini belirten Erzan, 'Anaparanı aldın' dediğinde ise Arda Turan'dan farklı bir tepki aldığını savundu. Erzan, yazışmaların ve bazı kayıtların dosyada bulunduğunu belirtti.

'SEMİH KAYA 3,2 MİLYON DOLAR VERDİ'

Galatasaray'ın eski futbolcusu Semih Kaya hakkında da yorum yapan Seçil Erzan, 'Toplam 3,2 milyon dolarını bana verdi. Kısa süre sonra Bodrum'da 4 milyon Euro'ya villa aldı. Parayı firmanın muhasebecisine valizle ben teslim ettim. 5 günde 350 bin dolar verip 725 bin dolar aldı; hesap hareketleri ve kendi beyanı mevcut. Dolar bazında %6420 faiz elde etti.' ifadelerini kullandı.

'3 MİLYON DOLARIN ÜZERİNDE FAİZ ALIYOR'

Selçuk İnan'la da aralarında geçenleri yazıya döken Seçil Erzan, 'Ben çok kazanıyorum, sen de Seçil ablaya para ver' dediğini bankaya kendisi söyledi. Bugün mal varlığı artmış durumda; 3 milyon doların üzerinde faiz aldığı belirtiliyor.' iddiasında bulundu.

'AYHAN ÇOK KOMİSYON ALIYOR, ARADAN ÇIKARALIM'

Ayhan Akman tarafından da para aldığını ifade eden Erzan, mektubunda 'Ayhan Akman emlakçısı aracılığıyla, aracını rehin gösterip aldığı parayı bana verdi; faizden komisyon kesip paylaştı. Emlakçı Şenol'un 'Ayhan çok komisyon alıyor, aradan çıkaralım' yazışmaları mevcut.' yorumunu yaptı.

FATİH TERİM'E DE DEĞİNDİ

Erzan ayrıca Fatih Terim ile ilişkisinin uzun yıllara dayandığını, aralarında resmi bir "fon" konuşması geçmediğini ve Terim'in verdiği paraları faiziyle geri aldığını ifade etti.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • 1234 1234:
    bu kadinin hiç suçu yok paraya tamah edenler asil suçlu 16 0 Yanıtla
  • Ugras Ugras Ugras Ugras:
    Eee ADALET NERDE. VERGİSİZ BU ASTRONOMİK KAZANÇLAR İÇİN TUTUKLAMA OLUCAK MI? NEDEN BU KADIN TEK İÇERDE.BU PARALARI VERİP FAİZLERİ CEBİNE ATANLAR NERDE. ÜSTE ADI GECEN OYUNCU VE TEKNİKDİREKTÖR. 6 0 Yanıtla
  • Can Gönül Can Gönül:
    kadın kimseyi dolandırmamis ki.. herkes parasını fazlasiyla almış.. 4 0 Yanıtla
  • çiüçiü çiüçiü:
    ortada bir haksız kazanç bir vergi kaçırma yokmu devlet nerede 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
