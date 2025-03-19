Seçim Can Koç, Menemen FK'nın İkinci yarısındaki Starı - Son Dakika
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Seçim Can Koç, Menemen FK'nın İkinci yarısındaki Starı

Seçim Can Koç, Menemen FK\'nın İkinci yarısındaki Starı

Menemen FK'nın 27 yaşındaki forvet oyuncusu Seçim Can Koç, ligde oynanan 9 maçta 6 gol atarak dikkat çekti. Takımı ile birlikte play-off hattındaki yerini sağlamlaştıran Koç, ilk devrede 3 gol atmasına rağmen ikinci devredeki performansıyla göz doldurdu.

19.03.2025 11:40  Güncelleme: 11:49
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Menemen FK'nın 27 yaşındaki forvet oyuncusu Seçim Can Koç, ligin ikinci devresinde şu ana kadar oynanan 9 maçta 6 gole imza atarak dikkatleri üzerine çekti.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Menemen FK, 51 puanla ligde 4. sırada bulunuyor. İzmir ekibi, son 6 haftada yükselişe geçerek 4 galibiyet, 2 beraberliğe imza attı. Play-off hattındaki yerini sağlamlaştıran sarı-lacivertliler, zirveyle arasındaki farkını da 8 puana indirdi. Sarı-lacivertli ekip, şu ana kadar ligde 50 gol atarak bu alanda en golcü takımlar arasında yer alıyor. İzmir ekibinde Mazlum ile birlikte en skorer isim olan Seçim Can Koç ise ikinci devrede yükselişe geçti. İlk devrede sadece 3 gol atan Seçim Can, ikinci devrede şu ana kadar oynanan 9 maçta 6 gole imza atarak adından söz ettirmeye başladı.

İkinci devre Seçim Can attı, Menemen FK kaybetmedi

Ligin ilk devresinde istediği performansı gösteremeyen 27 yaşındaki golcü, ikinci devrede takımının 13 puan almasında kritik bir role sahip oldu. Yeni Mersin İdman Yurdu, Elazığspor ve Erbaaspor maçında birer gol atarak galibiyetlerde önemli bir paya sahip olan Seçim Can Koç, kazanılan bir diğer maçta da Nazilli Belediyespor'a 2 gol atmayı başardı. 27 yaşındaki oyuncunun gol sevinci yaşadığı müsabakalarda 4 galibiyet alınırken, gol attığı ve puan kaybedilen maç ise Van Spor FK deplasmanı oldu. Böylece tecrübeli golcü, takımının 13 puan almasına büyük bir katkı verdi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Seçim Can Koç, Menemen FK'nın İkinci yarısındaki Starı - Son Dakika

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