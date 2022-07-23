Seçmelere katılan sporculara Turgutlu Belediyespor'dan anlamlı hareket - Son Dakika
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Seçmelere katılan sporculara Turgutlu Belediyespor'dan anlamlı hareket

23.07.2022 14:34
Seçmelere katılan sporculara Turgutlu Belediyespor'dan anlamlı hareket

Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol A Takım ve altyapı seçmeleri için şehir dışından gelen gençlere zarfın içinde 100 TL ve bir not ile teşekkür etti.

Turgutlu Belediye spor Kadın Basketbol A Takım ve altyapı seçmeleri için şehir dışından gelen gençlere zarfın içinde 100 TL ve bir not ile teşekkür etti.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın ve Belediyespor Başkanı Fırat Honaz'ın girişimleriyle yaklaşık 4 yıl önce kadına yönelik şiddete, kadın cinayetlerine dikkat çekmek ve kadını hayatın her alanında olduğu gibi spor alanında da desteklenmesi için kurulan Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol Takımı seçmelerinde takdir edilecek bir olay yaşandı. Seçmeler için şehir dışından kente gelen oyunculara kapalı bir zarf içinde 100 TL ve bir not ile teşekkür edildi.

Zarfın içindeki notta, "Turgutlu Belediyespor Ailesi olarak basketbol altyapı seçmelerimize şehir dışından gelen adaylarımızın seçilmeleri henüz kesinleşmediğinden ve sizlere yük olmamak adına harçlıklarınızı karşılamak isteriz. Bugününüzü bize ayırdığınız için teşekkür ederiz. Görüşmek ümidiyle" ifadeleri yer aldı.

Yaptıkları çalışmalar, verdikleri sosyal mesajlar ile farklı bir takım kimliğine bürünen Turgutlu Belediyespor Kulübü bu hareketiyle yine güzel bir örnek oluşturdu.

Konuyla ilgili açıklama yapan Turgutlu Belediyespor Başkanı Fırat Honaz, "Seçmelere katılacak gençlerimize ufak bir desteğimiz olsun istedik. Çok küçük yaşlardan itibaren aileleriyle birlikte sporcu olmak adına büyük emekler veriliyor. Seçmelerimize gelerek bize değer verdiklerini sporcu olmak istediklerini gösteren bu arkadaşlarımıza harçlıklarında destek olduk. Seçmelerimize katılan her sporcu çok değerli, umarım ileride hepsini çok iyi yerlerde görürüz" şeklinde konuştu.

Turgutlu Belediyespor'un 7 Eylül Spor Salonu'nda yapılan seçmelerini kulüp yöneticisi Emrah Kanık, A Takım Başantrenörü Gökhan Aşıcı, Altyapı Koordinatörü ve A Takım Yardımcı Antrenörü Ceyhan Önk, Antrenörler Musa Ölmez, Emine Çetinkaya, Batuhan Cantak ve Büşra Çeçen de takip etti. - MANİSA

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Seçmelere katılan sporculara Turgutlu Belediyespor'dan anlamlı hareket - Son Dakika

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SON DAKİKA: Seçmelere katılan sporculara Turgutlu Belediyespor'dan anlamlı hareket - Son Dakika
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