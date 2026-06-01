Sedloski: Türkiye Harika Bir Takım

01.06.2026 23:14
Goce Sedloski, Türkiye'nin güçlü futbolunu övdü; takımın gelişimi için çalışacaklarını belirtti.

Kuzey Makedonya Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Goce Sedloski, Türkiye'nin çok iyi bir takıma ve muhteşem oyunculara sahip olduğunu söyledi.

Kuzey Makedonya Milli Futbol Takımı, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan hazırlık maçında Türkiye'ye 4-0 mağlup oldu. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Kuzey Makedonya'nın teknik direktörü Goce Sedloski, "Bugünkü galibiyetten dolayı Türkiye'yi tebrik ederim. Hak ederek kazandılar. Çok iyi bir mili takım ve muhteşem oyunculara sahip. Sorumluluk bana ait. Her ne kadar oyunculara hak tanıdıysam da son iki maçta onların neler yapabileceğini göremeye çalıştım. Bu gibi karşılaşmalarda çok daha fazla öğrenmemiz gerektiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Son 4 maçtır gol atamadıklarının hatırlatılması üzere Sedloski, "Oyuncular yeni ve taktiği yeni öğreniyorlar. Bir şeyler deniyoruz. Gol atılamaması üzücü ama oyuncuların aralarında anlaşabilecekleri bir tarz üretmeye çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

Savunmada çok fazla zayıf olduklarının da altını çizen tecrübeli teknik adam, bunu geliştirmek için ellerinden geleni yapacaklarını sözlerine ekledi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

