Sefa Özdemir'den Altay'a Veda Mesajı

09.04.2026 12:41
Nazilli Spor'un düşürülmesiyle hükmen galip gelen Altay'da Sefa Özdemir, veda sinyali verdi.

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta sahaya çıkmaması nedeniyle ligden düşürülen Nazilli Spor karşısında bu hafta 3-0 hükmen galip sayılacak Altay'da stoper Sefa Özdemir, önümüzdeki hafta iç sahada Afyonspor'la oynanacak sezonun son karşılaşması öncesi veda sinyali verdi. Tecrübeli savunma oyuncusu sanal medya hesabında isminin yazılı olduğu 5 numaralı Altay formasıyla birlikte, "Hakkınızı helal edin" mesajı ve el sallama simgesi paylaştı.

Dört sezondur forma giydiği Altay'dan alacağı bulunan Sefa bir süre sonra bu paylaşımı sildi. Sözleşmesi sezon sonu bitecek deneyimli kramponun Afyonspor maçına çıkıp çıkmayacağı belirsiz. Son haftaya 25 puanla girecek Altay, kümede kalma yarışındaki rakipleri Bornova 1877 (21), İzmir Çoruhlu FK (20) ve Afyonspor (19) bu hafta galibiyet alamazsa lige tutunacak. Aksi durumda İzmir ekibi son hafta evinde Afyonspor karşısında kümede kalma maçına çıkacak.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Sefa Özdemir, Nazilli, Futbol, Altay, Spor, Son Dakika

Ateşkes pamuk ipliğine bağlı! İran'dan ABD'ye gözdağı
Telegram'dan kapıya! "Motokuryeli bahis ağı" için devlet harekete geçti
Uzak Şehir'in Alya'sı Sinem Ünsal da gözaltı listesinde! İşte ilk sözleri
Bursa Büyükşehir Belediyesi başkan vekili seçimi öncesinde gerginlik
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’tan 'ara seçim' çıkışı: Kararı TBMM Genel Kurulu verecektir
İsrail'den yeni açıklama: Lübnan'da öldürülen Naim Kasım değil yeğeni
Advertisement
