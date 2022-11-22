Galatasaray dünyaca ünlü golcüye formayı giydirmek istiyor! Süreci Erden Timur yönetecek - Son Dakika
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Galatasaray dünyaca ünlü golcüye formayı giydirmek istiyor! Süreci Erden Timur yönetecek

22.11.2022 09:14

Haris Seferovic ile yolları devre arasında ayırmaya hazırlanan Galatasaray, Lyon'dan Dembele'yi kadrosuna katmak istiyor. Önümüzdeki hafta için Fransız ekibi ile bir görüşme ayarlayan sarı-kırmızılılar bonservis pazarlığına oturacak. Süreci Erden Timur'un yöneteceği ve Galatasaray'ın bu transfer için kesenin ağzını açacağı ifade ediliyor.

Galatasaray geçen sezon Fenerbahçe'nin de peşinde olduğu Moussa Dembele için harekete geçti. Seferovic'i gözden çıkaran ve Icardi'nin de bonservisini alması zora giren sarı-kırmızılılar, Lyon ile pazarlıklara başlayacak.

GALATASARAY KESENİN AĞZINI AÇACAK

Fanatik'te yer alan habere göre, Fransız santrforun sözleşmesinin bitecek olması, Galatasaray'ın avantajlarından biri. Bu sezon takımında istediği şansları bulamayan Dembele de yeni tekliflere oldukça sıcak yaklaşıyor. Sarı-Kırmızılılar ayrıca Fenerbahçe ile girilecek rekabete de hazır. Dembele için kesenin ağzının açılacağı ve Erden Timur'un bizzat devreye gireceği öğrenildi.

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DAHA ÖNCE DE ADI GEÇMİŞTİ

Kariyerine PSG altyapısında başlayan Moussa Dembele, daha sonra Fulham'ın genç takımlarında forma giymiş, ardından A takıma yükselmiş ve 2016'da sözleşmesi bitince Celtic'in yolunu tutmuştu. Golcü oyuncunun Celtic'e gittiği dönemde adı Galatasaray'la da anılmış, ancak o günlerde kulübün tercihi Eren Derdiyok ve Kolbeinn Sigthorsson'dan yana olmuştu.

YORUMLAR (1)
  • süleyman hakan gökşen: bankalara sesleniyorum, bu kulüplere taviz verildikçe borçlanmalarını arttırıyorlar...neymiş kesenin ağzını açacaklarmış, Seferoviç'i neden aldınız ? kötü müydü? kötü ise neden aldınız ?, iyi ise neden göndermeyi planlıyorsunuz? Cevap Yaz 13 10 Yayından Kaldır
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Son Dakika Spor Galatasaray dünyaca ünlü golcüye formayı giydirmek istiyor! Süreci Erden Timur yönetecek - Son Dakika


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