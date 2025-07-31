Sefkan Sümen\'den Avrupa\'da Tarihi Başarı

İspanya'nın Madrid kentinde düzenlenen Yıldızlar U15 Avrupa Halter Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden Şırnaklı milli halterci Sefkan Sümen, tarihi bir başarıya imza attı.

88 kiloda mücadele eden Sefkan Sümen, koparmada kaldırdığı 145 kilogramla Avrupa rekorunu kırarak altın madalyanın sahibi oldu. Silkmede 172 kilogram ve toplamda da 317 kilogramla 2 gümüş madalya kazandı.

Şırnak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde çalışmalarını sürdüren Sümen, 1 altın ve 2 gümüş madalyayla Avrupa'dan madalyalarla döndü. Milli haltercinin bu başarısı, Şırnak'ta camiasında büyük gururla karşılandı. - ŞIRNAK