Sefkan Sümen\'den Rekor Ziyareti

Yıldızlar U15 Avrupa Halter Şampiyonası'nda Avrupa rekoru ve Sivas'ta düzenlenen Yıldızlar Kulüpler Halter Türkiye Şampiyonası'nda 3 Türkiye rekoru kırıp şampiyon olan Şırnaklı Milli Halterci Sefkan Sümen, antrenörü Hüseyin Ölgen, Şırnak Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Nihat Avcı ile Şırnak Valisi Birol Ekici tarafından makamında kabul edildi. - ŞIRNAK