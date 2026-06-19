Şehit Rıfat Tunçbilek Ortaokulu'ndan Futsalda Büyük Başarı - Son Dakika
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Şehit Rıfat Tunçbilek Ortaokulu'ndan Futsalda Büyük Başarı

Şehit Rıfat Tunçbilek Ortaokulu\'ndan Futsalda Büyük Başarı
19.06.2026 10:45
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Aydın'da düzenlenen futsal müsabakalarında Şehit Rıfat Tunçbilek Ortaokulu kız ve erkek takımları il genelinde derece elde etti. Küçük Kızlar Takımı il şampiyonu olurken, erkek takımları il ikincisi oldu.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Okul Sporları tarafından düzenlenen futsal müsabakalarında Şehit Rıfat Tunçbilek Ortaokulu öğrencileri elde ettikleri derecelerle büyük başarıya imza attı. Okulun kız ve erkek takımları il genelinde önemli dereceler elde ederek okulun gururu oldu.

Okul Sporları kapsamında gerçekleştirilen 2. Küme Futsal İl Birinciliği müsabakalarında, 2014-2015 doğumlu sporculardan oluşan Küçük Erkekler Takımı Aydın il ikincisi olurken, 2012-2013 doğumlu sporculardan oluşan Yıldız Erkekler Takımı da Aydın il ikinciliğini elde etti. Müsabakalarda dikkat çeken başarı ise Küçük Kızlar Takımı'ndan geldi. 2014-2015 doğumlu öğrencilerden oluşan takım, sergilediği başarılı performansla rakiplerini geride bırakarak Aydın İl Şampiyonu oldu. - AYDIN

Kaynak: İHA

Tunçbilek, Gençlik, Aydın, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Şehit Rıfat Tunçbilek Ortaokulu'ndan Futsalda Büyük Başarı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şehit Rıfat Tunçbilek Ortaokulu'ndan Futsalda Büyük Başarı - Son Dakika
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