Şehitkamil Belediyesi 25 Aralık Kurtuluş Kupası Futbol turnuvası başladı - Son Dakika
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Spor

Şehitkamil Belediyesi 25 Aralık Kurtuluş Kupası Futbol turnuvası başladı

Şehitkamil Belediyesi 25 Aralık Kurtuluş Kupası Futbol turnuvası başladı

Şehitkamil Belediyesi'nin Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 103.'ncü yıldönümü dolayısıyla her yıl geleneksel olarak düzenlediği 25 Aralık Kurtuluş Kupası Spor Etkinlikleri devam ediyor.

19.12.2024 12:35  Güncelleme: 12:36
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Şehitkamil Belediyesi'nin Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 103.'ncü yıldönümü dolayısıyla her yıl geleneksel olarak düzenlediği 25 Aralık Kurtuluş Kupası Spor Etkinlikleri devam ediyor. Geleneksel Futbol Kurtuluş Kupası müsabakalarında bu yıl 17 kulüpten 255 sporcu, 5 ayrı grupta kozlarını paylaşıyor.

Şehitkamil Belediyesi'nin ev sahipliğinde Gazikent Stadyumu ve M. Hayri Özkeçeci Spor Kompleksi'nde 16-22 Aralık tarihleri arasında oynanacak müsabakalar büyük heyecan ve çekişmeye sahne oluyor.

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen 25 Aralık Kurtuluş Kupası Spor Etkinlikleri çerçevesinde organize edilen 17 takımın mücadele ettiği Futbol Kurtuluş Kupası'nda karşılaşmalar 22 Aralık tarihine kadar devam edecek. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Şehitkamil Belediyesi 25 Aralık Kurtuluş Kupası Futbol turnuvası başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şehitkamil Belediyesi 25 Aralık Kurtuluş Kupası Futbol turnuvası başladı - Son Dakika
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