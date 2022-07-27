Yaz akademileri binlerce futbolcuyu ağırlıyor - Son Dakika
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Yaz akademileri binlerce futbolcuyu ağırlıyor

27.07.2022 14:40
Yaz akademileri binlerce futbolcuyu ağırlıyor

Şehitkamil Belediyesi, yaz futbol akademileriyle geleceğin yıldız kramponlarını yetiştirmeye devam ediyor.

Şehitkamil Belediyesi, yaz futbol akademileriyle geleceğin yıldız kramponlarını yetiştirmeye devam ediyor. Yetenek taramalarının da yapıldığı eğitimlerde çocuk yaştaki futbol tutkunları, çalışmalara büyük bir ilgiyle katılıyorlar.

Yeşil sahada gerçekleştirdiği eğitimler ve periyodik olarak düzenlenen yetenek taramalarıyla çocukların ve gençlerin çok yönlü gelişimine büyük katkı sağlayan Şehitkamil Belediyesi, yaz döneminde 3 farklı tesiste binlerce kursiyeri misafir ediyor.

Oluşturduğu altyapı modeliyle her yıl çok daha fazla çocuğa yeşil sahada oyuna katılma şansı veren Şehitkamil Belediyesi, temel eğitim dönemini başarıyla tamamlayan yıldız kramponları, mevki idmanları ve kişiye özgü gelişim programlarıyla Gaziantep ve Türk futboluna kazandırıyor.

Futbolumuzun geleceği adına çok değerli

Gazikent Stadyumu'nda gerçekleştirilen Yaz Futbol Akademisi çalışmalarını sürdüren öğrencileri ziyaret eden Şehitkamil Beledi Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, erken yaşlarda binlerce çocuğun nitelikli şartlarda futbolla buluşmasının gelecek adına çok değerli olduğunu söyledi. Başkan Fadıloğlu, ziyaret sonrasında yaptığı değerlendirmede, "Yıl boyu eğitimlerin devam ettiği yaz futbol spor akademileri; Gazikent Stadyumu, Merveşehir Stadyumu ve M. Hayri Özkeçeci Spor Kompleksi'nde gerçekleştiriliyor. Şu anda binin üzerinde futbol tutkunu çocuğumuza eğitim veriyoruz. Erken yaşlarda binlerce çocuğumuzun nitelikli şartlarda futbolla buluşması futbolun geleceği adına çok değerli. Yeşil sahada eğitimler yıl boyunca devam ediyor ama etkileri ömür boyu sürüyor. Çocuklarımızın, sporcu unvanına sahip olmalarını istiyoruz. Sporcu bir mühendis, sporcu bir öğretmen, sporcu bir doktor, sporcu bir ev hanımı kısacası sportmen bir toplumun oluşması en büyük hedefimiz. Eğitimlerini tamamlamış olsalar bile çocuklarımızın ve gençler gelecekte iyi bir taraftar ve futbolsever olmasını arzuluyoruz. Çalışmalarda emeği geçen tüm hocalarımıza, desteklerini esirgemeyen kıymetli velilerimize teşekkür ediyorum. Sporcularımıza sağlıklı ve başarılı bir eğitim dönemi diliyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

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Kaynak: İHA

Şehitkamil, Gaziantep, Futbol, Çocuk, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yaz akademileri binlerce futbolcuyu ağırlıyor - Son Dakika

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