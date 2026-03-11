Şehitkamil\'in Genç Kramponları Gaziantep\'i Türkiye Şampiyonası\'nda temsil edecek

Gaziantep futbol altyapısının yükselen değeri Şehitkamil Belediye Spor Kulübü U14 Futbol Takımı, 2025-2026 sezonunda tarihi bir başarıya imza atarak Gaziantep İl Şampiyonu oldu. Sezon boyunca ortaya koyduğu üstün performansla dikkat çeken kırmızı-siyahlı ekip, çıktığı 22 maçın tamamını kazanarak namağlup şampiyonluk elde etti ve zirveye adını altın harflerle yazdırdı.

Şehitkamil'in genç yetenekleri sezon boyunca adeta gol olup yağdı. Rakip fileleri 116 kez havalandıran takım, savunma hattındaki disiplinli oyunuyla da fark oluşturacak kalesinde yalnızca 5 gol gördü. Bu istatistiklerle hem hücum hem savunma performansında dikkat çeken U14 Takımı Gaziantep'i temsil etmeye hak kazandı. Kırmızı siyahlılar, 12-14 Mart tarihlerinde Şanlıurfa'da düzenlenecek olan 1. Kademe Türkiye Şampiyonası grup müsabakalarında mücadele edecek.

Hedef Türkiye derecesi

Şampiyonluk sonrası değerlendirmelerde bulunan Branş Sorumlusu Taner Özaykut, elde edilen başarının planlı ve disiplinli bir çalışmanın sonucu olduğunu vurguladı. Özaykut, Sporu tabana yayma vizyonuyla hareket eden Umut Yılmaz'a, kulüp disiplinini ve başarı odağını güçlü şekilde sürdüren Kulüp Başkanı İrfan Karakuzulu'ya, operasyonel süreçlerde her zaman destek veren Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Tuğba Taşdoğan'a teşekkürlerini iletti. Özaykut, Şanlıurfa'da gerçekleştirilecek Türkiye Şampiyonası grup müsabakalarında Gaziantep'i en iyi şekilde temsil etmeyi amaçladıklarını belirterek, "Şehitkamil'in çocukları azimleri ve karakterleriyle neler yapabileceklerini gösterdi. Şimdi hedefimiz, bu başarıyı ulusal düzeye taşıyarak şehrimize yeni kupalar kazandırmaktır" dedi. - GAZİANTEP