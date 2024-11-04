Şehzadeler Belediyesi Küçük Kadınlar Voleybol Takımı, Manisa İl Birinciliği'nde İkinci Sıraya Yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Şehzadeler Belediyesi Küçük Kadınlar Voleybol Takımı, Manisa İl Birinciliği'nde İkinci Sıraya Yükseldi

Şehzadeler Belediyesi Küçük Kadınlar Voleybol Takımı, Manisa İl Birinciliği\'nde İkinci Sıraya Yükseldi

Şehzadeler Belediyesi Küçük Kadınlar Voleybol Takımı, Manisa İl Birinciliği'nde Manisa Büyükşehir Belediye Spor Kulübü'nü 3-2 mağlup ederek grupta ikinci sıraya yerleşti. Takım, başarılarına devam ederek Manisa şampiyonluğunu hedefliyor.

04.11.2024 12:31  Güncelleme: 12:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa İl Birinciliği'nde mücadele eden Şehzadeler Belediyesi Küçük Kadınlar Voleybol Takımı, Manisa Büyükşehir Belediye Spor Kulübü'nü 3-2 mağlup ederek grupta ikinci sıraya yerleşti.

Manisa'da devam eden İl Birinciliği müsabakalarında Şehzadeler Belediyesi Spor Kulübü Küçük Kadınlar Voleybol Takımı, bir kez daha galip gelerek voleybol tutkunlarının dikkatini çekti. Son maçta, Manisa Büyükşehir Belediye Spor Kulübü'ne karşı kıyasıya bir mücadele veren takım, setlerde 3-2 üstünlük sağlayarak galibiyet serisini sürdürdü ve puanını 8'e yükseltti. Bu zafer, takımı grupta ikinci sıraya taşıyarak şampiyonluk yolundaki iddialarını güçlendirdi.

Kıyasıya rekabetin yaşandığı müsabakada, Şehzadeler Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Gökay Budak ve Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Hakan Şimşek, maçı baştan sona büyük bir ilgiyle takip etti. Budak ve Şimşek karşılaşmanın bitiminde sahaya inerek sporcuları tek tek tebrik ettiler. Genç sporcuların başarılarından duyduğu gururu dile getiren Budak "Bu gençlerin gözlerinde başarıya olan inancı görmek bizi çok mutlu ediyor. Şehzadeler Belediyesi olarak her zaman onların yanında olacağız. Her zaman sporcularımızın yanında ve destekçisi olan değerli Başkanımız Gülşah Durbay'a çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Manisa İl Birinciliği'nde dört maçı geride bırakan Şehzadeler Belediyesi Spor Kulübü, kalan sekiz karşılaşmada da aynı kararlılıkla sahada yer almayı planlıyor. Bu galibiyetin verdiği moralle hazırlıklarına devam eden takım, önlerindeki maçları kazanarak Manisa şampiyonluğuna ulaşmayı hedefliyor. - MANİSA

Kaynak: İHA

Şehzadeler Belediyesi, Küçük Kadınlar, Şehzadeler, manisa, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Şehzadeler Belediyesi Küçük Kadınlar Voleybol Takımı, Manisa İl Birinciliği'nde İkinci Sıraya Yükseldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:11 Kayyum atanan belediye binasının önünde skandal sözler Kayyum atanan belediye binasının önünde skandal sözler
12:38 Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen’i öldüren zanlı tanıdık çıktı Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen'i öldüren zanlı tanıdık çıktı
11:50 Batman’da polise yumruklu saldırı Ortalık bir anda savaş alanına döndü Batman'da polise yumruklu saldırı! Ortalık bir anda savaş alanına döndü
11:40 Mardin Büyükşehir Belediyesi’ne kayyum olarak atanan Tuncay Akkoyun’un ilk hamlesi Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum olarak atanan Tuncay Akkoyun'un ilk hamlesi
11:23 Kırıkkale Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti Kırıkkale Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti
23:02 Ertuğrul Doğan’dan Fenerbahçe mağlubiyeti sonrası ağza alınmayacak sözler Ertuğrul Doğan'dan Fenerbahçe mağlubiyeti sonrası ağza alınmayacak sözler
22:37 Mert Hakan’dan soyunma odasında olay paylaşım Mert Hakan'dan soyunma odasında olay paylaşım
22:03 Lütfü Savaş, CHP’den kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi Lütfü Savaş, CHP'den kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi
21:57 Jose Mourinho’dan Atilla Karaoğlan’a zehir zemberek sözler Jose Mourinho'dan Atilla Karaoğlan'a zehir zemberek sözler
21:32 Jose Mourinho, son dakika golünde çılgına döndü Jose Mourinho, son dakika golünde çılgına döndü
21:11 Fenerbahçe, Trabzonspor’u deplasmanda 3-2 yendi Fenerbahçe, Trabzonspor'u deplasmanda 3-2 yendi
20:50 Trabzonspor’a üst üste 2 penaltı birden Trabzonspor'a üst üste 2 penaltı birden
20:39 Fenerbahçe’nin yıldızı sekerek oyundan çıktı Fenerbahçe'nin yıldızı sekerek oyundan çıktı
20:31 Ege Denizi’nde 5,3 büyüklüğünde deprem Ege Denizi'nde 5,3 büyüklüğünde deprem
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2024 14:27:54. #1.11#
SON DAKİKA: Şehzadeler Belediyesi Küçük Kadınlar Voleybol Takımı, Manisa İl Birinciliği'nde İkinci Sıraya Yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.