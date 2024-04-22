Şehzadeler Belediyesi Sporcuları Türkiye Muaythai Şampiyonasında Başarılı Oldu

Spor

Türkiye Muaythai Şampiyonası, 16-21 Nisan tarihleri arasında Antalya'da gerçekleştirilirken, şampiyonaya Şehzadeler Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları damga vurdu. Müsabakalarda bir altın, bir gümüş ve 2 bronz madalya kazanan şampiyon sporcular, Şehzadeler ve Manisa'ya büyük sevinç yaşattı.

16 -21 Nisan tarihleri arasında yapılan Türkiye Muaythai Şampiyonası'nda Şehzadeler Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları Cemile Aykoç Türkiye Şampiyonu, Ayşenur Köksal Türkiye ikincisi, Murat Bulur ve Halide Önal ise Türkiye 3'üncüsü olarak Şehzadeler ve Manisa'ya büyük gurur yaşattı. Şampiyon sporcular elde ettikleri başarılar ile Şehzadeler ve Manisa'yı milli takım formasıyla temsil etme hakkı kazandı. Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, sporcuları tebrik ederek, aynı başarının milli takım formasıyla da görülmesini arzuladıklarını dile getirdi. Başkan Durbay, "Sporcularımızın bu başarısı bizi gururlandırdı. Onların milli takım formasıyla da aynı başarıyı elde etmelerini can-ı gönülden arzuluyoruz. Şehzadeleri ve Manisa'yı en iyi şekilde temsil edeceklerine inancımız tam. Sporcu kardeşlerimizi, kulüp yöneticilerimiz ve antrenör hocalarımıza emekleri için çok teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi. - MANİSA