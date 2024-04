Spor

- Selahattin Baki: "Dün gerçekten bambaşka bir Fenerbahçe görüntüsü çizdik"

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki:

"Avrupa'da son 16'yı geçmiş bütün takımların maçı ertelendi"

"Savcıların göreve çağırılmasına biz pek anlam veremedik"

İSTANBUL - Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, Adana Demirspor maçının ardından yaptığı açıklamada, dün düzenlenen Fenerbahçe Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda bambaşka bir Fenerbahçe görüntüsü çizdiklerini söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Adana Demirspor'u 4-2 mağlup etti. Mücadelenin ardından Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, gündeme dair basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Dün düzenlenen Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'ndan bahsederek sözlerine başlayan Baki, "Dünyanın her yerinden gelen taraftarlarımız vardı. Bambaşka bir camiayız. Çok sevdiğim bir söz vardır 'kan bağı sizi akraba yapar ama sadakat aile yapar' diye. Dün gerçekten bambaşka bir Fenerbahçe görüntüsü çizdik. Her karar verdiğimiz konunun içinde başka dinamikler aktif oluyor. Bizim güvendiğimiz yol haritasında onlar da bize güvendiklerini gösterdiler ama bundan sonra da yanımızda olmalarını istiyoruz" şeklinde konuştu.

"Savcıların göreve çağırılmasına biz pek anlam veremedik"

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in yaptığı açıklamalarla ilgili düşüncelerini aktaran Selahattin Baki, "Rakip takım başkanı konuşmuş, cevap vermek gerekiyor. Dünkü aile toplantımızda konuşulanlarla ilgili 'Cumhuriyet savcılarını göreve çağırıyorum' gibi laflar etmiş. Biz buna pek anlam veremedik. Çünkü biz daha önce defalarca herkese ispat ettiğimiz gibi bizim başkanımız ve yönetim kurulumuz bilgiye ve belgeye dayalı konuşuruz. Biz de böyle mafyamatik üslup, boş tehdit gibi şeyler yoktur. Başkanın ne demek istediğini en iyi o zat biliyordur. Şimdilik bu kadarda bırakıp konuyu rafa kaldırmakta fayda görüyorum. Muhteşem bir camia refleksi, herkese tekrardan teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Muhteşem taraftarımıza çok teşekkür ediyorum"

Oynanan mücadeleyle ilgili düşüncelerini aktaran Selahattin Baki, "Zaman zaman gerilim hattına düşsek de o gerilimi yaşasak da kazanmayı bildik. O eski kırılgan Fenerbahçe'yi arayanlar çok bekler demiştim. İrfan Can'ımız bugün hata yaptı, canı sağ olsun. Tribün önce onu, sonra takımı, sonra da teknik direktöre desteği verdi, tüm sinerji lehimize değişti. Zorlaşan bir maçı alıp yolumuza devam etmeyi bildik. Muhteşem taraftarımıza çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Avrupa'da son 16'yı geçmiş ne kadar takım varsa hepsinin maçı ertelendi"

7 Nisan'da oynanması planlanan Süper Kupa maçıyla ilgili konuşan Baki, "Sayın Erol Bilecik'in söylediklerinin üzerine bir şey eklemeye gerek yok. Artık şaşırmamakla beraber ilginç bulduğumuz bir şey var. Şu an bizim pozisyonumuzda olan Avrupa'da son 16'yı geçmiş ne kadar takım varsa hepsinin maçı ertelendi. Sırf Fenerbahçe antipatisiyle hareket eden TFF'nin bu yaptığına artık şaşırmıyoruz ama bu kadar vatan millet Sakarya nidaları attıktan sonra, Avrupa'da bizi temsil eden tek takım sizsiniz dedikten sonra ısrarla bizim maçımızın tarihini değiştirmemesi ilginç" sözlerini kaydetti.

Maç bitiminde mixed zone alanında yaşanılan tartışmaya ilgili ise Baki, "Onunla alakalı konuşmak için erken, o olayın dibine inmek lazım. Daha sonra Murat Sancak, Metin Korkmaz, ben ve Burak Kızılhan olayların bir kısmına şahitlik ettik. Dibine indikten sonra konuşmak sağlıklı olur" dedi.