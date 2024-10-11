Selçuk Aydın, Boks Federasyonu Başkanlığına Aday

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2003 Avrupa Birliği Amatör Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Selçuk Aydın Türkiye Boks Federasyonu başkanlığına aday oldu.

Eski milli boksör Selçuk Aydın, bugün Ankara'da düzenlediği basın toplantısıyla Türkiye Boks Federasyonu başkanlığına aday olduğunu duyurdu. Bir otelde boks camiası ve basın mensuplarıyla bir araya gelen Aydın, 12 Kasım'da gerçekleştirilecek genel kurulda başkan seçilmesi halinde yapacaklarını anlattı.

"Ömrüm yettiği sürece boksla yaşamaya devam edeceğim"

Hayatının ringlerde geçtiğini söyleyen Selçuk Aydın, "Ringlerin tozunu yutmuş biri olarak sporcunun, antrenörün, spor kulüplerinin, yöneticilerin, federasyonun ve dünyadaki boksla ilgili tüm paydaşların beklentilerinin, sorunlarının ve imkanlarının farkındayım. Çünkü boksla doğdum, boksla büyüdüm ve ömrüm yettiği sürece de boksla yaşamaya devam edeceğim. Bu yolda ahlakı ve adaleti tüm unsurların önüne alarak liyakatli, nitelikli, kaliteli, değişime ve gelişime açık, çözüm odaklı, 7/24 ulaşılabilir, tarafsız, üretken ve en önemlisi de ötekileştirmeyen şeffaf bir yönetim anlayışıyla camiamıza hizmet etmek için hazırız" ifadelerini kullandı. - ANKARA