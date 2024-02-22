Selçuk Can, Avrupa Güreş Şampiyonası\'nda Altın Madalya Kazandı

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Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 72 kiloda altın madalya kazanan milli güreşçi Selçuk Can, "Şampiyon olduğum için, sevdiklerime, aileme, kulübüme, milletime mahcup olmadığım için çok ayrı bir mutluluk içerisindeyim" dedi.

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 72 kiloda Azerbaycanlı rakibi Ulvi Ganizade'yi 2-0 yenerek altın madalya kazanan milli güreşçi Selçuk Can, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine turnuvada yaşadıkları, altın madalyayla ilgili duyguları, şampiyonluğu ve gelecekteki hedefleriyle ilgili özel açıklamalarda bulundu. İlk olarak zor bir turnuvayı geride bıraktığını, sonu şampiyonluk olduğu için büyük mutluluk yaşadığını ifade eden Selçuk Can, "Turnuva benim için zorlu geçti. Çünkü tam ara bir sıkletim ve çok zorlu takiplerim vardı. Bu yıl, olimpiyat yılı olduğu için tüm dünyadaki sporcular hat safhada emek verip en üst performansını gösteriyor. Bu açıdan bizim için zorluydu ama çok sıkı şartlardan geçtik. Kamplarımız da çok verimli geçtiği için elhamdüllilah şampiyon olduk. Şampiyon olduğum için, sevdiklerime, aileme, kulübüme, milletime mahcup olmadığım için çok ayrı bir mutluluk içerisindeyim. Destek veren herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Skor 2-0 olunca rahatlama geldi ve artık şampiyonluk geldi dedim"

Final maçının son 30 saniyesinin kendisi için en unutulmaz anlar olduğunu söyleyen milli sporcu, "Benim için unutamadığım an final maçında oldu. Çünkü karşılaştığım rakibim daha önce beni defalarca yenmişti ama çok küçük nüanslarla yeniliyordum. Yani skor hep 1-1, 2-1 gibi bitiyordu. Skor 2-0 olunca rahatlama geldi ve artık şampiyonluk geldi dedim. Şampiyon da oldum. O anı hiçbir zaman unutamayacağım. Özellikle o maçın son 30 saniyesini hiç unutmayacağım. Çünkü maçı idare etmem gerekti, son 30 saniye vardı şampiyon olmam için ve şampiyon oldum" ifadelerini kullandı.

"Minderde mutluluğumu tam anlamıyla sergileyemedim"

Şampiyon olduktan sonr sevincini tam yaşayamadığını ve Azerbaycanlı rakibi Ulvi Ganizade'yi teselli ettiğini belirten 28 yaşındaki güreşçi, "Açıkçası minderde mutluluğumu tam anlamıyla sergileyemedim. Sıkı ve defalarca karşılaştığım bir rakibimdi ve Azerbaycanlıydı. Bizim kardeş ülkemiz. Farklı bir ülkeden olduğu zaman farklı sevinç gösterileri yapabiliyorsun. Fakat 'Can Azerbaycan' olduğu için rakibimi teselli ettim, kafasından öptüm" sözlerini kaydetti.

"67 kiloda olimpiyat vizesini almak için hemen çalışmalara başladım"

67 kiloda olimpiyat kotasını alabilmek için hemen çalışmalara başladığını söyleyen Selçuk Can, "Geçen hafta final maçımı yaptım. 1 hafta oldu geleli, inanın 2 gün sadece evde dinlendim maçın yorgunluğundan. Üçüncü gün hemen çalışmalara başladım. Çünkü önümüzde çok zorlu bir süreç bizi bekliyor. Hala kota alınmadı benim sıkletimde. 67 kiloda olimpiyat vizesini almak için hemen çalışmalara başladım. Son 40 günümüz. İnşallah vizeyi de alacağız, olimpiyatlara da gideceğiz, şampiyon da olacağız" şeklinde konuştu.

"Bu kulübün bir parçası olduğum için çok mutluyum"

Son olarak altın madalya kazanmasında kulübünün de büyük katkısı olduğunu dile getiren milli güreşçi, "Şu an İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nün sporcusuyum. Türkiye'nin en büyük tesisi. Bu tesiste yer aldığım, bu kulübün bir parçası olduğum için çok mutluyum. Destek veren Fatih Keleş başkanıma, genel sekreterimiz Erdem Aslanoğlu'na ve kulüp antrenörlerim Cenk İldem'e çok teşekkür ediyorum" dedi. - İSTANBUL