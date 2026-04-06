Selçuk İnan: 1 Puan Değerli

Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, Başakşehir maçındaki 1 puanı kıymetli bulduğunu açıkladı.

Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, RAMS Başakşehir maçının ardından, "Kazanmaya yakın olan taraftık ama olmadı. Bu kadar iyi takıma karşı 1 puan da önemli" dedi. İnan, Galatasaray maçı içinse doğru duruş ve agresif oyunla puan ve puanlar almak için sahada olacaklarını söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Kocaelispor kendi sahasında konuk ettiği Başakşehir ile golsüz berabere kaldı. Maçın ardından oyunu değerlendiren Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan basın mensuplarının sorularını da yanıtladı. İnan, "Artık ligin boyu iyice kısalmışken, 6 maç kalmışken böylesine bir maç ve puan almak -doğruyu söylemek gerekirse- bizim için önemliydi. Maça hazırlandığımız şekilde; sahada oyuncularımız neredeyse harfiyen yerine getirdi. Onların oyunlarından, mücadelelerinden memnunum. Onları bir daha tebrik etmek istiyorum. Maçı kazanmaya daha yakın olan taraftık. Çok net pozisyonlarımız vardı. Son dakikalarda 2 pozisyondan biri gol olsaydı bugün galibiyetle ayrılmış olacaktık. Olmadı ama 1 puan da bu kadar iyi takıma, bireysel olarak iyi oyunculardan kurulu takıma karşı önemli diye düşünüyorum" dedi.

"Şu an en iyi durumda olan kalecimiz Serhat"

Kalede Serhat Öztaşdelen tercihi hakkında Selçuk İnan, "Ben isimlere bakmaksızın hocalık yapmaya çalışıyorum. Serhat çok güvendiğim bir kaleci. Yeteneklerine çok güveniyorum. Şu an en iyi durumda olan kalecimiz Serhat olduğu için ona şansı verdim. Çok da iyi değerlendirdiğini düşünüyorum Çok yetenekli ve çok karakterli bir oyuncu" şeklinde konuştu.

"Kendi taraftarı tarafından yuhalanmak kolay aşılacak bir şey değil"

Tribünlerden Can Keleş, Tayfur Bingöl ve Darko Churlinov'a gösterilen tepkiler ve yönetime istifa çağrısı hakkında yöneltilen soruya ise genç teknik adam, "Taraftarımızı çok seviyorum. Onlara çok büyük saygı duyuyorum. Onların bana verdiği destek ve sevgi paha biçilemez. O yüzden onur duyuyorum. Onların sevgisi ve desteği karşısında omzumdaki sorumluluk kat be kat artıyor. Bununla beraber oyuncularım benim hissettiklerimin belki de 10 katını taraftarlara karşı hissediyor. Onlar için mücadele etmeye çalışıyorlar. Bizim ligimiz çok zor. Çok iyi takımlar ve bütçeler var. Bir sürü parametreler var. Ligin bu zamanında 34 puanla 8. sırada olmak büyük bir başarı diye düşünüyorum. Taraftarlarımız çok sağduyulu. Ama bazen insanlar bir şeyleri unutabiliyor, daha fazlasını ve daha yukarısını istiyor. Bunu anlayabiliyorum. Çünkü bende öyleyim. Bunu isterken kırmak, dökmek çok basit. Bunu yapmamalıyız. Büyük camiaların seyircisi güç olduğu kadar bazen tam tersi de olabilir. En nihayetinde hepimiz insanız ve duygularımız var. Kendi taraftarından yuhalanması kolay aşılacak bir durum değil. Taraftarlarımdan rica; oyuncularım onlar için ellerinden geleni yapıyor. Hepimiz başarı istiyoruz. Ama şu an ligdeki durumumuz başarı. Onlardan tek isteğim; destek. Çok kötüleri almasınlar. Kötülük bulaşıcı oluyor. Negatif düşünenlerin sesi her anlamda daha fazla çıkıyor, iyiler sessiz kalıyor. Buna izin vermeyelim. Çok zor şartlar altında bir takım kurduk. Hepiniz şahit oldunuz. Gelenler, gidenler, geç kalınanlar, cezalar, finansal zorluklar. Hepimiz çok emek verdik. Hiçbirimiz tepkiyi hak etmiyoruz. Hepimiz Kocaelispor'u yukarı çekmek için çabalıyoruz. Naçizane isteğim taraftarımızdan budur; onlarla güçlüyüz" diye konuştu.

"Galatasaray maçında agresif oyun ortaya koyarsak puan ve puanlar almak için çabalayacağız"

Bruno Petkovic özelinde Galatasaray maçıyla ilgili sorulara Selçuk İnan, "Bruno bugün sağ olsun bizimle olmak istedi. 1 tane antrenmana çıktı, riskliydi de. Takım arkadaşlarıyla olmak istedi. Isındırdık. Onla göre değerlendireceğiz. Galatasaray'a karşı o statta kolay değil. Bu sezon içerde belki de mağlubiyeti yok diye biliyorum. Güçlü takıma, ligin en iyi takımlarından birine karşı oynayacağız. Atmosferi en iyi bilenlerden biri olarak; çıkıp orada mücadele edeceğiz. Galatasaray'ın güçlü yönlerini biliyoruz. Çalışacağız. Doğru duruş ve agresif oyun ortaya koyarsak puan ve puanlar almak için çabalayacağız. Bunu hep birlikte göreceğiz. Hangi maça çıkarsak çıkalım rakip fark etmeksizin oyuna tutunmaya ve oyunumuzu oynamaya çalışıyoruz. Galatasaray maçı da o maçlardan bir tanesi. Benim için duygusal bir maç da olacak. Hayatımın büyük bir bölümünü orada geçirdim. Önemli başarılar kazandım. Kaptanlık yaptım, hocalık yaptım. Orada olmak için de sabırsızlanıyorum. Güzel bir maç olacak diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"Oyunun hızını artırmamız ve gençleşmemiz lazım"

Genç oyuncu seçimleri hakkında gelecek sezona dair sinyaller vermesi hakkında ise Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, "Görmeye başladınız. Bundan sonra da göreceksiniz. İyi mücadele ediyoruz. Takım savunması olarak büyük aşama kaydettik. Aynı zamanda ofansif sıkıntılarımız da var. Kendimizi eleştireceğiz bu konuda. Oyunun hızını artırmamız ve gençleşmemiz lazım. Oyun dinamizmi bizim için önemli. Bu bir transfer döneminde olacak şeyler değil. Şartlar kolay oluşmuyor. Birkaç değişimi bundan sonra da görmeye devam edeceksiniz" sözlerini kaydetti. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

