Selçuk İnan: Başakşehir Maçında Galip Gelmek Tek Hedefimiz - Son Dakika
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Selçuk İnan: Başakşehir Maçında Galip Gelmek Tek Hedefimiz

Selçuk İnan: Başakşehir Maçında Galip Gelmek Tek Hedefimiz

Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan, Başakşehir maçında galibiyet hedeflediklerini vurguladı.

18.04.2025 11:08
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Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Selçuk İnan, deplasmanda oynayacakları Başakşehir maçında galibiyet hedeflediklerini söyleyerek UEFA Konferans Ligi hedefi için ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti. İnan, "Umut varsa peşinden gitmek lazım" dedi.

Gaziantep Futbol Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında 20 Nisan Pazar günü deplasmanda oynayacağı Başakşehir maçının hazırlıklarını tesislerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, geçiş çalışmalarıyla sürerken, geniş alanda gerçekleştirilen çift kale maç ile son buldu.

"Tek hedefimiz Başakşehir maçında galip gelmek"

Antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan, oyuncularının iyi iş çıkardığını söyleyerek, "Oyuncularımız şu ana kadar çok iyi iş çıkardılar. Son maçtan sonra da zaten söyledim. Şu anda fazlasıyla övgüyü hak ediyorlar. O yüzden onlarla gurur duyuyorum. Ama ne yazık ki futbolda dün yok, bitti. Her gün yeni bir hedef, yeni bir başlangıç. Oyuncularımızın bunun farkında olması beni ayrıca mutlu ediyor. Evet, istatistiksel olarak önemli şeyler de yakaladık. Ama dediğim gibi bitti. Çok önemli bir maçımız var. Artık bundan sonraki her maç, bizim için hedef maçı olacak. Maç maç bakıyoruz, Başakşehir maçı da onların birincisi. Tek hedefimiz Başakşehir maçında galip gelmek" diye konuştu.

"Umut varsa peşinden gitmek lazım"

UEFA Konferans Ligi hedefi ile ilgili soruya da cevap veren Selçuk İnan, "Hayal kurmak bütün insanların hakkı. Şehirde insanların böyle bir şey düşünme hakkı tabii ki var. Her zaman var. Umut varsa peşinden gitmek lazım. Ama ben hiç hayatımda büyük konuşmadım. Hayalleri, hedefleri böyle koymak çok bana göre olmadı hayatımda. Dediğim gibi ben hep maç maç bakıyorum. Onların düşündüğü şey tabii ki takım için önemli. Demek ki güveniyorlar. Ama bu işler öyle kolay işler değil. Sadece hedef koymak yetmiyor. Hedefin uğrunda yaptığınız şeyler daha çok önemli. O yüzden taraftarlarımızı her maça davet ediyoruz. Desteklerini bekliyoruz. Şehrin desteği bizim için çok önemli. Çünkü çok zor şartlar altında kuruldu bu takım. Zor dönemlerden geçtik. Şimdi daha iyi durumdayız ama dediğim gibi sadece belli bir hedef koyup hedef odaklı olmak da istemiyorum. Benim için şu anda en önemli hedef önümüzdeki maç. Başakşehir maçını kazanmak" şeklinde konuştu. - GAZİANTEP

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Kaynak: İHA

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