Selçuk İnan'dan Beşiktaş Maçı Öncesi İddialı Açıklamalar - Son Dakika
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Selçuk İnan'dan Beşiktaş Maçı Öncesi İddialı Açıklamalar

Selçuk İnan\'dan Beşiktaş Maçı Öncesi İddialı Açıklamalar

Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Selçuk İnan, Beşiktaş ile oynayacakları maçı kazanacaklarına inandığını ifade etti. Moral etkinliği sonrası konuşan İnan, takımın motivasyonunun yüksek olduğunu belirtti.

04.10.2024 09:23  Güncelleme: 09:29
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Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Selçuk İnan, Trendyol Süper Lig'de bu hafta oynamayacakları Beşiktaş maçını kazanacaklarına inandığını söyledi.

Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Memik Yılmaz, teknik heyet ve futbolcular, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş ile sahasında oynayacakları zorlu maç öncesinde Şahinbey Belediyesi'nin binicilik tesislerine giderek ata bindi. Takıma yönelik düzenlenen moral etkinliğinde konuşan Gaziantep FK Teknik Direktör Selçuk İnan, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'na misafirperverliği için teşekkür ederken, pazar günü oynayacakları Beşiktaş maçında sahadan galip ayrılacaklarına inandığını ifade etti.

"Pazar günü Beşiktaş ile oynayacağımız maçı biz kazanırız"

Etkinlik sonrası açıklamalarda bulunan Selçuk İnan, "Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nun amacı şehirle Gaziantep FK'yı bütünleştirmek, onları maça davet etmek ve takımlarına sahip çıkmalarını sağlamak. Bugün ata biniyoruz. Bizim için de bugün güzel oldu. Oyuncularımız için de çok etkili bir sosyal aktivite oldu. Takımda çok yeni oyuncumuz var. Gaziantep FK hak ettiği yerde olmalıdır. Bu etkinlik maç öncesinde takım için çok iyi oldu. Takımda moraller yüksek. Pazar günü Beşiktaş ile oynayacağımız maçı biz kazanırız" dedi.

"Pazar günü puan yada puanlar alarak yola devam etmek istiyoruz"

Gaziantep FK kaptanı Furkan Soyalp de, "Öncelikle Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkür ediyoruz. Tahmazoğlu'nun bize olan destekleri hem saha hem saha dışında çok güçlü hissettiriyor. Bugün yapılan etkinlik takımı çok motive etti. Umarım pazar günü puan yada puanlar alarak yola devam ederiz" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Selçuk İnan'dan Beşiktaş Maçı Öncesi İddialı Açıklamalar - Son Dakika

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