Selçuk İnan İstifa Sinyali Verdi

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında konuk ettiği Corendon Alanyaspor'a 1-0 mağlup olan Gaziantep FK'de teknik direktör Selçuk İnan, futbolda iniş ve çıkışların olduğunu, buradaki misyonunu tamamladığını düşündüğünü söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında istifa sinyali veren İnan, geçen yıl bu görevi kabul edip geldiğinde zorlu bir görev olduğunu bildiğini, önemli işler başardıklarını anlatarak, buradaki misyonunu tamamladığını ve başkan ile görüşeceğini belirtti.

Gaziantep'e gelmeden önce eski teknik direktörlere ve önemli futbol insanlarına danıştığını anlatan İnan, "Bunun bir risk olduğunu söylediler, her ne kadar değer verdiğim insanlar tersi bir görüş beyan etse de ben hep cesaretli davrandım. İyi ki de böyle yapmışım, önemli işler başardık." dedi.

Sezona zorlu şartlarda başladıklarını vurgulayan İnan, şunları kaydetti:

"Oyuncularımız, başkanımız ve yöneticilerimizle seneye zor şartlar altında başladık. Bütün sorumluluğu kendim aldım, belki de doğru değildi. Oyuncuları, transferleri izleyen de bir şekilde ikna eden de ben oldum. En düşük maaş bütçeli takım olarak neredeyse kümede kalmayı garantiledik. Bir maçı kazansak belki Avrupa kupalarına oynayacakken böyle bir duruma bu takımı getirmek benim için kolay bir iş değildi. Önce kendimle, oyuncularımla, yöneticilerimizle gurur duyuyorum. Büyük bir iş başardığımızı düşünüyorum."

İnan, futbolda inişler çıkışlar olduğunu söyleyerek, insanların gösterdiği tepkilerin kendisini üzdüğünü dile getirdi.

Gaziantep'te misyonunu tamamladığını düşündüğünü ve başkanla görüşeceğini anlatan İnan, "Sevginin bittiği yerde bazen umutlar yeşermiyor maalesef, öyle düşünüyorum. Başkanımızla görüşeceğim, buradaki misyonumun, işimin tamamlandığını düşünüyorum. Önemli işler yaptık, taraftarı, insanları çok seviyorum, bu kadar kısıtlı imkanlara rağmen gurur duyuyorum, ne olacağını göreceğiz." ifadelerini kullandı.