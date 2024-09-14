Spor

- Selçuk İnan: "Maçın hakkı bu değildi"

Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Selçuk İnan:

"İşimiz kolay değil"

"Maç gitti geldi"

SİVAS - Sivasspor deplasmanından 3-2 mağlubiyetle ayrılan Gaziantep FK'da Teknik Direktör Selçuk İnan, maçın ardından yaptığı açıklamad, "Sivas biraz sıkıntılı durumdaydı ve bugün de iyi mücadele ettiler ama maçın hakkı bu değildi. İkinci yarı biz daha üstündük" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Sivasspor deplasmanından puansız ayrılan Gaziantep FK'da Teknik Direktör Selçuk İnan, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. Müsabakayı değerlendirerek sözlerine başlayan İnan, "Bahane olsun diye söylemiyorum. 15 oyuncu gitti 15 oyuncu yeni geldi. Bunun bir adaptasyon süreci var. İşimiz kolay değil. Biz iyi bir takımız. Maçı kaybettik üzgünüm. Bu takım bana bugün umut verdi. Çok iyi takım olacağımıza inanıyorum. Az öne soyunma odasında da söyledim arkadaşlara bunu. Çok iyi bir yoldayız ve iyi oyuncular geldi. Bu adaptasyon sürecini atlattıktan sonra daha iyi olacağız. Sivas biraz sıkıntılı durumdaydı ve bugün de iyi mücadele ettiler ama maçın hakkı bu değildi. İkinci yarı biz daha üstündük. Maç gitti geldi, skoru koruyamadık. Takım adına umutluyum ama maçı kaybettiğim için üzgünüm" diye konuştu.