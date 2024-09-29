Selçuk İnan: 'Sorumluluğu Alıyorum'

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Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan, Eyüpspor mağlubiyeti sonrası yaptığı açıklamada, mağlubiyetin sorumluluğunu aldığını dile getirdi. Süper Lig'in zorluğunu sürekli oyuncularına hatırlattığını söyleyen İnan, "Oyuncularımızın burada kalmayı hak etmeleri gerekiyor" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Gaziantep FK, deplasmanda karşılaştığı Eyüpspor'a 3-2 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan, "Maça istediğimiz gibi başladık diyebilirim. Tam olarak analiz ettiğimiz gibi doğru oynadık. İlk yarı 1-1 ile içeri girdik ama daha fazla gol atabilirdik. İkinci yarı için aynı şeyleri söyleyemem. İkinci yarı merkezde kazandığımız topları iyi değerlendiremedik. Oyuncularım daha iyi bir gününde olsalardı farklı bir skorla buradan ayrılabilirdik. Oyuncularımızın bazılarında fiziksel düşüşler var. Yeni bir takımız, alışmaya çalışıyoruz. Zor bir ligde oynuyoruz. Oyuncularıma bunu sürekli söylüyorum. Bugün kötü oynadık, iyi oynamadık. Sorumluluğu üstüme alıyorum. Bu oyuncuların gelmelerini isteyen bendim. Az önce içeride onlara da söyledim. Burada kalmayı hak etmeleri gerekiyor. Eyüpspor'u tebrik ediyorum" diye konuştu. - İSTANBUL