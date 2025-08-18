Selçuk Şahin: 'Kazanabileceğimiz bir maçtı' - Son Dakika
Spor

Selçuk Şahin: 'Kazanabileceğimiz bir maçtı'

18.08.2025 01:23
Eyüpspor'un teknik direktörü Selçuk Şahin, Beşiktaş'a son dakikada kaybettikleri maçı değerlendirdi.

Eyüpspor Teknik Direktörü Selçuk Şahin, Beşiktaş mağlubiyeti sonrası yaptığı açıklamada, "Daha dikkatli olsak kazanabileceğimiz bir maçtı" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Eyüpspor, deplasmanda karşılaştığı Beşiktaş'a son dakikada yediği golle 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında eflatun-sarılıların teknik direktörü Selçuk Şahin, açıklamalarda bulundu. Zor bir rakibe karşı iyi bir oyun oynadıklarını dile getiren Şahin, "İki duyguyu bir arada yaşıyorum. Hem mutluyum hem de üzgünüm. Bugün İnönü'de Beşiktaş'a karşı oynayabileceğimiz en iyi oyunu oynadık. Onlar da son zamanlardaki en baskılı oyunlarını oynadılar. Biz Eyüpspor olarak güzel futbolumuzu sahaya yansıtmak istiyoruz. Oyunun son anlarında daha fazla baskı yapabilirdik. Daha dikkatli olsak kazanabileceğimiz bir maçtı. Güzel bir maçtı. Sonucu bizim için üzücü oldu. Geceyle ilgili mutlu olduğum tek şey takımımın oynadığı oyundu. Analizlerimizi yapacağız. Daha iyi nasıl oynayacağımıza çalışacağız. Önümüzdeki haftadan itibaren kazanmamız gerektiğini düşünüyorum" diye konuştu.

"Sahaya farklı oyunlar yansıtmak istiyoruz"

Süper Lig'deki ikinci yıllarında sahaya farklı oyun sistemleriyle çıkacaklarını dile getiren Selçuk Şahin, "Bu sene top rakipteyken daha cesur oynayan, daha çok baskı yapan bir takım olmak istiyoruz. Bu sene, geçen seneye nazaran daha farklı oyunları sahaya yansıtmak istiyorum. Daha cesur olmak için farklı oyunlarımızı sergileyeceğiz. Değerli olanın sistem olduğunu düşünüyorum. Sistem için kaliteli oyuncular tabii ki gerekli. Elimizde değerli oyuncularımız var. Bu süreçte hatalarımız olacak ama önemli olan yapmak istediklerimiz doğrultusunda sistemimizi oturtmak" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Selçuk Şahin, Beşiktaş, Eyüpspor, Politika, Futbol, Spor, Son Dakika

Selçuk Şahin: 'Kazanabileceğimiz bir maçtı'
