Selçuklu Belediyesi Yaz Spor Okulları'nda Öğrenciler Ziyaret Edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Selçuklu Belediyesi Yaz Spor Okulları'nda Öğrenciler Ziyaret Edildi

Selçuklu Belediyesi Yaz Spor Okulları\'nda Öğrenciler Ziyaret Edildi

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Selçuklu Belediyesi Yaz Spor Okulları'nda farklı branşlarda eğitim alan spor okulu öğrencilerini ziyaret etti. Başkan Pekyatırmacı, Selçuklu Belediyesi'nin Türkiye'de en büyük spor okulları organizasyonunu gerçekleştirdiğini ifade etti.

11.07.2024 15:06  Güncelleme: 15:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Selçuklu Belediyesi Yaz Spor Okulları'nda farklı branşlarda eğitim alan spor okulu öğrencilerini ziyaret etti. Başkan Pekyatırmacı, Selçuklu Belediyesi'nin Türkiye'de en büyük spor okulları organizasyonunu gerçekleştirdiğini ifade etti.

Selçuklu Belediyesi Yaz Spor Okulları ile çocukları sporla buluşturmaya ve onların gelişimlerine katkı sunmaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yaz döneminde de öğrenci ve ailelerden büyük ilgi gören yaz spor okulları 15 branş, 38 tesis, 55 salonda 13 bin 103 sporcu ile eğitimlerini sürdürüyor. Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, spor okullarına ziyaret gerçekleştirdi. Çalışmaları yerinde görerek sporcuları izleyen Başkan Pekyatırmacı, onlarla sohbet etti. Ziyarette Başkan Pekyatırmacı'ya Selçuklu Belediyespor Kulübü Başkanı Mustafa Yavuz Tezcan da eşlik etti.

"Gençlerimizin, çocuklarımızın spor yapmasını önemsiyoruz."

Selçuklu Belediyesi Yaz Spor Okulları'nda eğitimlerin 3. haftasında devam ettiğini ifade eden Başkan Ahmet Pekyatırmacı, "Toplam 15 branşta, 13 bin 103 öğrencimiz, gencimiz burada bizlerle birlikte spor yapıyor. Belediyemizin 38 tesisinde, 55 salonda haftanın her günü yaz spor okullarında öğrencilerimizle beraber oluyoruz. Selçuklu Belediyesi'nin geleneği, spora olan ilgi hiçbir zaman bitmiyor. Biz de gençlerimizin en iyi şartlarda spor yapabilmeleri ve kendilerini geliştirebilmeleri için onlara yeni tesisler kazandırmaya devam ediyoruz. Çocuklarımız ve gençlerimizin spor yapmasını önemsiyoruz. Çünkü çocuklarımız burada sporla birlikte hangi branşta olursa olsun bir disipline kavuşmuş oluyor ve sporun disipliniyle birlikte aslında bütün hayatlarına, bütün yaşantılarına o disiplini getirmiş oluyor. Türkiye'de en büyük spor okulları organizasyonunu Selçuklu Belediyesi olarak biz gerçekleştiriyoruz. Gençlerimiz pırıl pırıl, gençlerimizin hepsi bizim için özel ve hepsi yetenekli. Onlara yeter ki fırsat verelim, imkan verelim onların yapamayacakları bir şey yok. İnşallah önümüzdeki süreçte biz bütün branşlarımızda hem milli sporcularımızla hem kulübümüzle birlikte nice başarılara imza atacağız" dedi. - KONYA

Kaynak: İHA

Ahmet Pekyatırmacı, Selçuklu, Türkiye, Spor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Selçuklu Belediyesi Yaz Spor Okulları'nda Öğrenciler Ziyaret Edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:52 Servet Yardımcı, TFF Başkan adaylığından çekildi Servet Yardımcı, TFF Başkan adaylığından çekildi
15:19 Balkonda uyuyan genç kız, duyduğu ses üzerine fenalaşarak hayatını kaybetti Balkonda uyuyan genç kız, duyduğu ses üzerine fenalaşarak hayatını kaybetti
14:26 Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonu fikstürü çekildi İşte ilk hafta maçları Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonu fikstürü çekildi! İşte ilk hafta maçları
14:05 Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Enflasyon gelecek ay yüzde 60 civarına inecek Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Enflasyon gelecek ay yüzde 60 civarına inecek
13:54 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail durmazsa, bölgemiz savaş riskiyle karşı karşıya kalacak Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail durmazsa, bölgemiz savaş riskiyle karşı karşıya kalacak
15:12 Antalya’da yanlış anlaşılma kavgası Parktaki adamı döve döve katletti Antalya'da yanlış anlaşılma kavgası! Parktaki adamı döve döve katletti
15:01 Şarkıcı Adele, penaltı atışı öncesi heyecanlı kalabalığa “Susun“ diye bağırdı Şarkıcı Adele, penaltı atışı öncesi heyecanlı kalabalığa "Susun!" diye bağırdı
14:39 Dünyanın en uzun ömürlü köyü Türkiye’de 157 yıllık yaşamın sırrını paylaştılar Dünyanın en uzun ömürlü köyü Türkiye'de! 157 yıllık yaşamın sırrını paylaştılar
14:30 Trendyol Süper Lig’de derbi haftaları belli oldu Trendyol Süper Lig'de derbi haftaları belli oldu
14:19 Ayının 122 metrelik uçurumdan attığı genç kız, hayatını kaybetti Ayının 122 metrelik uçurumdan attığı genç kız, hayatını kaybetti
14:08 Özgü Namal, yeni film projesi için saçlarını kısacık kestirip sarıya boyattı Özgü Namal, yeni film projesi için saçlarını kısacık kestirip sarıya boyattı
13:46 Kadın turistlerin cadde ortasında erkek kavgası Çevredekiler ayırmak yerine izledi Kadın turistlerin cadde ortasında erkek kavgası! Çevredekiler ayırmak yerine izledi
13:36 Lüks düşkünü Travis Swift ve sevgilisi günlük 3,3 milyon TL harcıyor Lüks düşkünü Travis Swift ve sevgilisi günlük 3,3 milyon TL harcıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2024 16:30:14. #1.13#
SON DAKİKA: Selçuklu Belediyesi Yaz Spor Okulları'nda Öğrenciler Ziyaret Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement