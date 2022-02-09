Selçuklu'da başarılı sporculara ödül

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Meclisi, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ın da katıldığı programda 2021 yılında Türkiye, Balkan, Avrupa ve Dünya Şampiyonalarında madalya kazanan Selçuklu Belediye spor Kulübü sporcu ve antrenörlerini ödüllendirdi.

Selçuklu Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen ödül törenine Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Selçuklu Belediyespor Kulübü Başkanı Mustafa Yavuz Tezcan, meclis üyeleri, Selçuklu Belediyespor yönetim kurulu üyeleri, antrenörler, sporcular ve aileler katıldı. 20 branşta 15 bin 488 lisanslı ve 203 milli sporcusuyla Türkiye'nin en büyük amatör spor kulüplerinden birisi olan Selçuklu Belediyespor Kulübü, 2021 yılında 9 branşta katıldığı Ulusal ve Uluslararası Şampiyonalarda toplam 49 madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı. Tekvando, güreş, judo, kick boks, wushu, kung-fu, karate, masa tenisi, bisiklet ve satranç branşlarında müsabakalara katılan 37 sporcu, 24 altın, 17 gümüş ve 8 bronz madalyayı Selçuklu'ya kazandırdı. Selçuklu Belediye Meclisi tarafından altınla ödüllendirilen başarılı sporculara ödüllerini Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ve meclis üyeleri verdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, ödül alan sporcu ve antrenörleri tebrik etti. Başkan Altay, Selçuklu'da sporun bir gelenek olduğunu ve gün geçtikçe de bunun geliştiğini görmekten büyük bir mutluluk duyduğunu ifade ederek, "İnşallah aralarından nice dünya ve olimpiyat şampiyonları çıkacaktır. Çünkü o altyapı artık oluştu" şeklinde konuştu.

"Büyük hedefler doğrultusunda başarılarımız artarak devam edecek"

Selçuklu Belediyesi olarak spora ve sporcuya yatırım yapmaya devam ettiklerini ve bunun meyvelerini aldıklarını ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Başta spor kulübümüzün başkanı olmak üzere değerli yöneticileri, spor müdürlüğünde görev yapan arkadaşlarımızı, antrenörlerimizi ve tüm sporcularımızı elde ettikleri başarılardan dolayı ayrı ayrı tebrik ediyorum. Selçuklumuz her alanda olduğu gibi spor alanında da örnek bir ilçe olarak çok daha büyük hedefler doğrultusunda spor başarılarını devam ettirecek" dedi. - KONYA