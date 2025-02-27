Selçuklu Geleneksel Çocuk Oyunları Turnuvası'nda Ödüller Sahiplerini Buldu - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Selçuklu Geleneksel Çocuk Oyunları Turnuvası'nda Ödüller Sahiplerini Buldu

Selçuklu Geleneksel Çocuk Oyunları Turnuvası\'nda Ödüller Sahiplerini Buldu

Konya'nın Selçuklu İlçesi'nde düzenlenen Geleneksel Çocuk Oyunları Turnuvası'nda dereceye giren öğrencilere ödül verildi. Turnuva, Selçuklu Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile gerçekleştirildi ve 172 takım, 2 bin 64 öğrencinin katılımıyla yapıldı.

27.02.2025 17:34  Güncelleme: 17:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi ve Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile düzenlenen, Selçuklu Geleneksel Çocuk Oyunları Turnuvası'nda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Selçuklu Değerler Eğitimi Programı (SEDEP) kapsamında; Selçuklu Belediyesi ve Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile düzenlenen, Selçuklu Geleneksel Çocuk Oyunları Turnuvası ödül töreni Selçuklu Belediyesi Uluslararası Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Ödül törenine Selçuklu Belediye Başkan Yardımcısı Ali Düz'ün yanı sıra Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Sağdıç, Konya Spor Hizmetleri Müdürü Bilal Yavaş, Selçuklu Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Murat Önder, şube ve okul müdürleri ile öğretmenler katıldı. Selçuklu'da yer alan ilkokul ve ortaokul takımlarının katılımıyla 6 Ocak'tan bu yana devam eden turnuvada Mendil Kapmaca, Kaleli Yakantop ve Sek Sek kategorilerinde 172 takım 2 bin 64 öğrenci yarıştı. Yarışma sonunda 8 kategoride ödül dağıtımı gerçekleştirildi. Turnuva boyunca kıyasıya mücadelelere sahne olan müsabakalardan sonra dereceye giren okullara madalya ve kupaları protokol üyeleri tarafından verildi.

Geleneksel çocuk oyunları ile öğrencilerin hem eğlenmesi hem de kültürel mirasımızın ve değerlerimizin gelecek nesillere aktarılması amaçlanıyor. Turnuvada kategorilerinde birinci olan takımlar Konya Büyükşehir Belediyesi ve Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından "Şehrimiz İmzamız" projesi çerçevesinde düzenlenecek il finallerinde yarışacak. - KONYA

Kaynak: İHA

Milli Eğitim Müdürlüğü, Selçuklu, Eğitim, Çocuk, konya, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Selçuklu Geleneksel Çocuk Oyunları Turnuvası'nda Ödüller Sahiplerini Buldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:25 Tarihi çağrı sonrası çarpıcı ayrıntı Sırrı Süreyya Önder, Öcalan’ın notunu paylaştı Tarihi çağrı sonrası çarpıcı ayrıntı! Sırrı Süreyya Önder, Öcalan'ın notunu paylaştı
17:53 Diyarbakır’da Öcalan’ın çağrısı okunurken vatandaşların tepkisi Diyarbakır'da Öcalan'ın çağrısı okunurken vatandaşların tepkisi
17:30 AK Parti’den Öcalan’ın çağrısına ilk yorum: Biz sonuca bakarız AK Parti'den Öcalan'ın çağrısına ilk yorum: Biz sonuca bakarız
16:51 Abdullah Öcalan’dan yıllar sonra ilk fotoğraf Abdullah Öcalan'dan yıllar sonra ilk fotoğraf
16:44 Abdullah Öcalan’dan tarihi çağrı: PKK kendini feshetmeli, tüm gruplar silah bırakmalı Abdullah Öcalan'dan tarihi çağrı: PKK kendini feshetmeli, tüm gruplar silah bırakmalı
08:15 Kanser tedavisi gören Tanyeli’den müjdeli haber: Taburcu olacağım Kanser tedavisi gören Tanyeli'den müjdeli haber: Taburcu olacağım
07:57 Şakir Paşa Ailesi krizi çözüldü İşte dizinin ekrana geleceği gün Şakir Paşa Ailesi krizi çözüldü! İşte dizinin ekrana geleceği gün
07:47 Türkiye Kupası’nda ilginç an: Hakem VAR olmayan maçta VAR’ı dinledi Türkiye Kupası'nda ilginç an: Hakem VAR olmayan maçta VAR'ı dinledi
07:37 Taksilerde yeni dönem için süre uzatıldı Taksilerde yeni dönem için süre uzatıldı
07:14 Kupa maçında görülmemiş olay Hakem maça devam edemedi Kupa maçında görülmemiş olay! Hakem maça devam edemedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2025 19:22:24. #1.11#
SON DAKİKA: Selçuklu Geleneksel Çocuk Oyunları Turnuvası'nda Ödüller Sahiplerini Buldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.