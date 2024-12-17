Selim Kerem, Türkiye Yüzme Şampiyonası\'nda 6 Altın Madalya Kazandı

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Sakarya Büyükşehir Belediyesi özel sporcularından Selim Kerem Antalya'da düzenlenen Türkiye Yüzme Şampiyonası'nda 6 farklı dalda şampiyonluklar kazanarak Milli Takım kadrosuna girmeyi başardı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü özel sporcularından Selim Kerem, üst üste gösterdiği başarılarla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. 10-12 Aralık tarihinde Antalya'da düzenlenen Türkiye Yüzme Şampiyonası'na katılan temsilcimiz, Serbest 16-21 yaş kategorisinde 6 farklı dalda derece ve şampiyonluklar elde etti. Kerem, 800 metre serbest stilde Türkiye şampiyonu, 200 metre serbest stilde Türkiye şampiyonu ve 400 metre serbest stilde Türkiye 2'ncisi olarak Milli Takım barajını geçti.

Temsilcimiz aynı zamanda 50 metre serbest stilde Türkiye ikincisi, 50 metre sırtüstü stilde Türkiye birincisi ve 100 metre serbest stilde Türkiye ikincisi oldu. Aldığı başarılı sonuçlarla şampiyonaya damga vuran Sakarya'nın gururu, elde ettiği başarılı tabloyla Milli Takım kadrosuna girmeyi başardı. Sporcu bu sonuçlarla birlikte Avrupa Şampiyonası'nda ülkeyi temsil edecek. - SAKARYA