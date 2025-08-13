Semedo: Kadıköy Atmosferi Şaşırtıcı - Son Dakika
Semedo: Kadıköy Atmosferi Şaşırtıcı

13.08.2025 00:13
Fenerbahçe'nin oyuncusu Nelson Semedo, Feyenoord maçındaki taraftar atmosferini övdü.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında Hollanda'nın Feyenoord ekibini 5-2 yenen Fenerbahçe'de Nelson Semedo, Kadıköy'ün çok etkileyici bir atmosfere sahip olduğunu söyledi.

Chobani Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Portekizli kanat oyuncusu, sarı-lacivertli taraftarlara teşekkür etti.

Böyle bir atmosferde oyuncunun yüzde iki yüzünü verdiğini vurgulayan 31 yaşındaki oyuncu, "Taraftarlarımıza bugün göstermiş oldukları destek için teşekkür etmek istiyorum. Çok etkileyici bir atmosfer vardı. Böyle bir atmosfer olduğu zaman yüzde yüzünüzle değil yüzde iki yüzünüzle oynuyorsunuz. Gerçekten çok etkileyici bir atmosfer vardı." ifadelerini kullandı.

Şaşırtıcı bir atmosfer gördüğünü dile getiren Semedo, şöyle devam etti:

"Şampiyonlar Ligi eleme maçı olduğu için hem kulübümüz hem oyuncular hem de taraftarlar için önemliydi. Belirttiğim gibi onlara teşekkür ediyorum, göstermiş oldukları destekten dolayı. Harika bir atmosfer vardı, benim için şaşırtıcıydı. Böylesine bir atmosferde oynamak çok güzeldi ve çalışmalarımızı en iyi şekilde sürdürmek istiyoruz ki bu atmosferi sezon boyunca koruyabilelim. Hem evimizde bir sürü galibiyet alalım hem de deplasmanda oynadığımız maçlarda galibiyetler alalım."

"Fiziksel olarak biraz daha iyi olabilirim"

Nelson Semedo, henüz yüzde yüz hazır olmadığını ve fiziksel olarak tam hazır olmak için çok çalışacağını aktardı.

Profesyonel oyuncular olduklarını ve teknik direktörün isteklerini yerine getirmeleri gerektiğini anlatan Portekizli futbolcu, "Hocamız hangi sistemde oynamamızı isterse o sisteme adapte olmamız gerekiyor. Arkada dörtlü istiyorsa dörtlü, üçlü istiyorsa üçlü, üç stoper arkada bekler biraz önde istiyorsa bunları saha içinde en iyi şekilde yapabilmemiz gerekiyor ki bunu yapabilecek kalitemiz de var. Bugün Archie de (Brown) harika bir performans sergiledi. Ben de fiziksel olarak bu görevleri yerine getirebilecek bir oyuncu olduğumu düşünüyorum. Kendimi iyi hissediyorum ama fiziksel olarak biraz daha iyi olabilirim. Yaklaşık 1-2 haftadır takımla çalışmalarımı sürdürüyorum. Fiziksel olarak daha iyi olacağım. Şunu söyleyebilirim ki hocamız hangi sistemle oynamamızı isterse takımımızda bunu sahaya yansıtacak kalite var." değerlendirmesinde bulundu.

Hem takımın hem de çalışanların kendisini çok iyi karşıladığını ve Portekizce konuşan insanların fazlalığının adaptasyon sürecini kolay atlatmasına yardımcı olduğunu kaydeden Semedo, Fenerbahçe'ye gelmeyi çok istediğini ve burada olmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

Kendisine gösterilen güvene karşılık verebilmek için çok çalışacağının altını çizen tecrübeli oyuncu, sözlerini Benfica eşleşmesine ilişkin şu ifadelerle noktaladı:

"Ben açıkçası ikinci maçı evimizde oynamayı tercih ederdim bugün olduğu gibi. Feyenoord'a karşı da Rotterdam'daki ilk maçı kaybetmiştik ve bugün geriye düşmemize rağmen taraftarımızın desteğiyle onların oluşturmuş olduğu atmosferle maçı çevirmeyi başardık. Benfica büyük bir takım ve onlarla sezon öncesi hazırlık döneminde de oynamıştık ama o dönemki halimize bakarsak şu an daha iyi durumda olduğumuzu düşünüyorum. Talisca takıma döndü bugün de bir gol attı, Becao takıma katıldı. Şu anki durumumuzun daha iyi olduğunu düşünüyorum. Fiziksel anlamda da daha iyiyiz. Benim için de özel bir maç olacak ama Fenerbahçe'nin renklerini savunmak için hazırım."

Kaynak: AA

