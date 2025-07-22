Semih Güler örnek aldığı dünyaca ünlü stoperi itiraf etti - Son Dakika
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Semih Güler örnek aldığı dünyaca ünlü stoperi itiraf etti

Semih Güler örnek aldığı dünyaca ünlü stoperi itiraf etti
22.07.2025 21:52
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Lig ekiplerinden Gaziantep FK'nın savunma oyuncusu Semih Güler, yeni sezon öncesi açıklamalarda bulundu. Örnek aldığı ismi itiraf eden deneyimli savunmacı, ''Örnek aldığım çok oyuncu var ama benim idolüm her zaman Sergio Ramos'tu. Oyun sertliği olsun attığı gollerle olsun her zaman Sergio Ramos'u örnek aldım'' dedi.

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK yeni sezon hazırlıkları kapsamında 2'nci etap kampını Kayseri'de bin 850 rakımlı Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde gerçekleştiriyor. Kırmızı-siyahlı ekibin 30 yaşındaki savunma oyuncusu Semih Güler, kamp çalışmaları hakkında Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

'İYİ BİR ORTAM, AĞIR İDMANLAR VAR'

Kayseri'de çok güzel ağırlandıklarını belirten Güler, "Herkes bizle ilgilenmeye çalışıyor. Çok güzel karşılanma ve ağırlanma var. O yüzden teşekkür ediyorum. Bildiğiniz gibi Sırbistan'da kamptaydık. 12-13 gün orada kamp yaptık. Yurt dışını gördükten sonra Türkiye'ye gelmek ayrı bir güzel oluyor. Ülkemizde kamp yapmak bizim için daha güzel. Yoğun çalışıyoruz. Mecbur, ilk maçımız zor bir maç. Galatasaray maçı ile başlayacağız. Yeni hocamız geldi. Aramıza yeni oyuncular da katıldı. Ben de yeni sayılırım. Geçtiğimiz sezon devre arasında takıma katıldım. İyi bir ortam, ağır idmanlar var. Bu da kampın güzelliği. Akşamları hep beraber çay içiyoruz. Okey ve tavla oynayanlar var. Verimli geçiyor" ifadelerini kullandı.

'A MİLLİ TAKIM'DA YER ALMAK İSTİYORUM'

A Milli Takım ile 2026 Dünya Kupası'na katılmanın hayalini kurduğunu da söyleyen Semih Güler, "Bir söz var; onu çok beğenmiştim. 'O kadar büyük hayallerin olsun ki; onları söyleyince kendi o hayallerden korkmalısın' o yüzden ben Adana Demirpor ile Avrupa'da oynadım. Bunu Gaziantep FK ile de yaşamak istiyorum. Ondan sonra da 2026'da olursa A Milli Takım'ın kadrosunda yer almak istiyorum. Hayalim bu. İnşallah ikisini bu sene gerçekleştirebilirim. İnşallah güzel bir sezon olur. Sadece benim için değil tüm Türkiye için güzel bir sezon olur. Sakatlıklardan herkes uzak kalır. Geçmiş yıllarda olanlardan uzaklaşıp sadece futbol konuştuğumuz bir sezon olur inşallah" diye konuştu.

Semih Güler örnek aldığı dünyaca ünlü stoperi itiraf etti

'BÜYÜK TAKIMLARA DAHA ÇOK MOTİVE OLUYORSUN'

Galatasaray maçı ile sezona başlayacak olmalarının hatırlatılması üzerine Semih Güler, "Galatasaray olsun Fenerbahçe olsun Beşiktaş olsun, büyük takımlar Gaziantep'e gelince daha da motive oluyor insan. Sonuçta bu takımlar çok büyük paralar harcıyorlar. Anadolu takımları bu konuda biraz daha mütevazi. Dünyanın en iyi futbolcuları ile kendini kıyaslamak güzel oluyor. Hatta bazen taraftarlar ve yorumcular kızıyorlar. 'Neden bu kadar istekli oynuyor futbolcular' diyorlar. Ama sonuçta Osimhen olsun Dzeko olsun onlara karşı belki hayatında bir kere ya da iki kere oynuyorsun ve kendi seviyeni de görüyorsun. O yüzden bence güzel bir başlangıç. Böyle bir büyük takımla oynamak. Belki Galatasaray tam hazır olmayacak belki bir kötü anını yakalayacağız. Geçen senenin ivmesi ile evimizde kolay kolay rakibimize puan vermeyeceğiz. 3 puanla ayrılmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

'SERGİO RAMOS'U ÖRNEK ALIYORUM'

Oyun sitili olarak Sergio Ramos'u örnek aldığını belirten Güler, "Örnek aldığım çok oyuncu var ama benim idolüm her zaman Sergio Ramos'tu. Oyun sertliği olsun attığı gollerle olsun her zaman Sergio Ramos'u örnek aldım. Yeni sezon herkes için hayırlı olsun. İnşallah bu sezonu istediğimiz yerde bitiririz. Son 2 sezondur istediğimiz yerde bitiremedik. Geçen sene biraz rahatlamış olsak da bence Gaziantep'in yeri her zaman ilk 10 içinde olmalı. Bu sene inşallah hep beraber güçlü bir tribün ve kadro ile Avrupa'ya oynarız. Taraftarımızı her maça bekliyoruz ve onlar için her maç elimizden geleni her şeyi yapacağız" şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA

Gaziantep FK, Semih Güler, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Semih Güler örnek aldığı dünyaca ünlü stoperi itiraf etti - Son Dakika

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