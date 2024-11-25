Semih Güler, Trabzonspor maçından sonra isyan etti: Böyle bir gün olmamalı - Son Dakika
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Semih Güler, Trabzonspor maçından sonra isyan etti: Böyle bir gün olmamalı

Semih Güler, Trabzonspor maçından sonra isyan etti: Böyle bir gün olmamalı

Trabzonspor'a deplasmanda 5-0 yenilen Adana Demirspor'un kaptanı Semih Güler, karşılaşmanın ardından isyan etti. Güler, ''Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü olmaması lazım. Bugünü özel yapmamızı anlamıyorum. Çünkü kadınlar, annelerimiz, kardeşlerimiz bizim her şeyimiz. Onlar olmasa bu dünya çok kötü bir dünya olur. Ben Almanya doğumluyum böyle bir şeyle karşılaşmadım. Biz ülke olarak ne zamandır birbirimize bu kadar düşman olduk. Her hafta başka bir şeyle karşılaşıyoruz'' dedi.

25.11.2024 23:23
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Trabzonspor'a deplasmanda 5-0 mağlup olan Adana Demirspor'da savunma oyuncu Semih Güler, maçın ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.Akdeniz ekibinin kaptanı, "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü" adında bir gün olmasına isyan etti.

"BÖYLE BİR GÜN OLMAMALI"

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü ile ilgili fikirlerini aktaran Güler, "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü olmaması lazım. Bugünü özel yapmamızı anlamıyorum. Çünkü kadınlar, annelerimiz, kardeşlerimiz bizim her şeyimiz. Onlar olmasa bu dünya çok kötü bir dünya olur. Bugün neden var. Ben Almanya doğumluyum böyle bir şeyle karşılaşmadım. Biz ülke olarak ne zamandır birbirimize bu kadar düşman olduk. Her hafta başka bir şeyle karşılaşıyoruz. Bunlar olmaması gereken şeyler" ifadelerini kullandı.

"BİZE YAKIŞMAYAN BİR MAĞLUBİYET"

Maç ile ilgili de konuşan 29 yaşındaki futbolcu, "Bize yakışmayan bir mağlubiyet aldık. Önemli fırsatlar da yakaladık. Biraz tecrübeli olsak onları değerlendirebilirdik. Trabzonspor deplasmanında fazla pozisyona giremezsiniz. Girdiğinizi de değerlendirmeniz lazım. Genç kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Biz mücadelemize devam edeceğiz" dedi.

TRABZONSPOR TARAFTARINA TEŞEKKÜR ETTİ

Trabzonspor taraftarına da teşekkür eden Semih, şu sözleri sarf etti;

"Trabzonspor taraftarına da teşekkür etmek istiyorum. Maç boyunca ne kötü bir laf ne de başka bir şey duymadım. Maçtan sonra bizi alkışladılar. Ülke olarak böyle olursa güzel olur, bizi kimse yenemez."

Adana Demirspor, Semih Güler, Trabzonspor, Futbol, Toplum, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Semih Güler, Trabzonspor maçından sonra isyan etti: Böyle bir gün olmamalı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Çelikk:
    Kümeye Yürü Adana Siz Ancak Kebap Yaparsınız 0 0 Yanıtla
  • Vatandaş Rıza:
    5 tane yemiş, konustugu seye bak 0 0 Yanıtla
  • Sercan Şen:
    Trabzonlular adamdır yiğidi alkışlar kahpeyi yuhalar 0 0 Yanıtla
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