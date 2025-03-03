Semih Şentürk\'ten eşine 37 milyonluk jest

Sefer tolun:

insanlar yan gelip yattığı o günlerde bu adam bu ülke için alın teri döküp insanları mutlu ederdi helal olsun tertemiz bi r insan semih enazından fetösaraylı gibi kıç büyütüp hikayeden top oynamazdı hep yüreği ile oynuyodu bu paralar helaldir

60 41 Yanıtla