Semih Şentürk'ten eşine 37 milyonluk jest - Son Dakika
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Spor

Semih Şentürk'ten eşine 37 milyonluk jest

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Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Semih Şentürk, 20. evlilik yıldönümünde eşi Pınar Şentürk'e 36.5 milyon TL değerinde bir daire hediye etti.

03.03.2025 15:33  Güncelleme: 16:00
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Fenerbahçe ve milli takımın efsane isimlerinden Semih Şentürk, 20'nci evlilik yıldönümü için eşi Pınar Şentürk'e unutulmaz bir hediye verdi.

37 MİLYON TL'LİK JEST

Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; Şentürk evliliklerinin 20. yıldönümüne özel eşi Pınar Şentürk'e Beykoz'da bir milyon dolar değerinde 3+1 daire satın aldı.

Futbolculuk döneminde "Nöbetçi Golcü" lakabıyla tanınan Semih Şentürk'ün eşine olan sevgisini 37 milyon TL'lik bir hediyeyle taçlandırması tebrik topladı.

Semih Şentürk\'ten eşine 37 milyonluk jest

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Son Dakika Spor Semih Şentürk'ten eşine 37 milyonluk jest - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Erol AY:
    Bu su gibi harcanan paraların vergisi devlet kasasına tam olarak giriyor mu acaba?İnsanlar aç dolaşırken böyle şaşalı narcamalar insanı derinden düşündürüyor. 220 18 Yanıtla
    Uuu bbb:
    aynısını tayuipin ailesinde desene ak.... 6 8
    Uuu bbb:
    sanane sen kimsin 0 7
  • Oğuz Kuru:
    sana helal olsun alnının teri ile kazandın o paraları Türk halkının yüzünü güldürdün zamanında 95 53 Yanıtla
    My Way:
    Şüpheli bir Servet 5 1
  • Sefer tolun:
    insanlar yan gelip yattığı o günlerde bu adam bu ülke için alın teri döküp insanları mutlu ederdi helal olsun tertemiz bi r insan semih enazından fetösaraylı gibi kıç büyütüp hikayeden top oynamazdı hep yüreği ile oynuyodu bu paralar helaldir 60 41 Yanıtla
    Furkan Selvi:
    Semih şentürkün karısına aldığı evin sonucunda olayı Galatasaray’a bağlaman ne kadar büyük kuyruk acın olduğunu gösteriyor havlamaya devam et 7 1
  • mert çelik:
    asgarı ucret 14 bın tl 58 18 Yanıtla
  • Recep Ekız:
    sen umudun tükendiğinde TÜRK için daha henüz bitmediyi öğreten adamsın. sana helal olsun bir göztepeli olarak nöbetçi golcümüzün önünde saygıyla eğiliyorum hırvatistan maçını unutmak mümkün değil. güzel yürekli adam 45 18 Yanıtla
  • Ömer faruk Demirkol:
    Şimdi bu haber mi ?kimsenin malında mülkünde gözümüz yok Aziz mübarek aylarda iftar sofrasına yiyecek koyamayan insanlar varken bu haberin kıymeti Harbiye’si yoktur .Bu benim düşüncem 49 1 Yanıtla
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SON DAKİKA: Semih Şentürk'ten eşine 37 milyonluk jest - Son Dakika
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